В Академическом районе Екатеринбурга запустили летний проект Игоря Бутмана

05 июня 2024 в 10:06 Размер текста - 17 +

В проекте участвуют дети от 8 до 14 лет Фото: АО СЗ «РСГ-Академическое» В Академическом районе Екатеринбурга запустили проект для детей 8-14 лет Летнее творческое объединение «Школа джазовой импровизации Игоря Бутмана». Он будет работать с 3 по 14 июня. Основным партнером и спонсором является АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»). Как сообщили URA.RU пресс-службе застройщика, проект реализуется в творческом содружестве ЕДШИ № 6 имени К.Е. Архипова, ДМШ № 11 имени М.А. Балакирева, ЕДМШ № 12 имени С. С. Прокофьева и ЕДМШ № 10 имени В.А. Гаврилина. «На время проекта новый корпус ЕДШИ № 6 имени К.Е. Архипова по адресу ул. Академика Парина д. 33 станет круизным лайнером с творческим названием „АртДжаз“, который отправляется в путешествие по различным направлениям эстрадно-джазовой музыки. Этим летом в путешествие отправляются 86 ребят из различных школ искусств города Екатеринбурга. В пути ребят ожидают: День в стиле „Джаз-Фанк“, День в стиле „Латино“, День в стиле „Джаз-Свинг“, День в стиле „Джаз-Поп“ и многое другое», — рассказали в пресс-службе девелопера. В рамках проекта ребят задействуют в нескольких направлениях. Музыкально-исполнительское предполагает интерактивные мастер-классы по джазовой импровизации от ведущих музыкантов-исполнителей, дуэтов, диксилендов, бэндов Екатеринбурга и России, мастер-классы по джазовому вокалу, подготовку сольных и ансамблевых номеров, джазовый фестиваль. В рамках изобразительного направления пройдут мастер-классы по авангарду и нейрографике в рамках хореографического — мастер-классы «Латино» и «Джаз-Фанк». Игровое направление включает в себя интерактивные лектории об истории развития джаза и различные развлечения. Игорь Бутман оставил ребятам — участникам проекта напутствие. Он пожелал им найти свой инструмент, найти себя, найти то, что больше всего нравится. Музыкант обратил внимание на то, что детям важно изучать историю музыки, чтобы знать, кто был до них, по сколько часов они посвящали себя музыке, что тоже даст вдохновение. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Академическом районе Екатеринбурга запустили проект для детей 8-14 лет Летнее творческое объединение «Школа джазовой импровизации Игоря Бутмана». Он будет работать с 3 по 14 июня. Основным партнером и спонсором является АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»). Как сообщили URA.RU пресс-службе застройщика, проект реализуется в творческом содружестве ЕДШИ № 6 имени К.Е. Архипова, ДМШ № 11 имени М.А. Балакирева, ЕДМШ № 12 имени С. С. Прокофьева и ЕДМШ № 10 имени В.А. Гаврилина. «На время проекта новый корпус ЕДШИ № 6 имени К.Е. Архипова по адресу ул. Академика Парина д. 33 станет круизным лайнером с творческим названием „АртДжаз“, который отправляется в путешествие по различным направлениям эстрадно-джазовой музыки. Этим летом в путешествие отправляются 86 ребят из различных школ искусств города Екатеринбурга. В пути ребят ожидают: День в стиле „Джаз-Фанк“, День в стиле „Латино“, День в стиле „Джаз-Свинг“, День в стиле „Джаз-Поп“ и многое другое», — рассказали в пресс-службе девелопера. В рамках проекта ребят задействуют в нескольких направлениях. Музыкально-исполнительское предполагает интерактивные мастер-классы по джазовой импровизации от ведущих музыкантов-исполнителей, дуэтов, диксилендов, бэндов Екатеринбурга и России, мастер-классы по джазовому вокалу, подготовку сольных и ансамблевых номеров, джазовый фестиваль. В рамках изобразительного направления пройдут мастер-классы по авангарду и нейрографике в рамках хореографического — мастер-классы «Латино» и «Джаз-Фанк». Игровое направление включает в себя интерактивные лектории об истории развития джаза и различные развлечения. Игорь Бутман оставил ребятам — участникам проекта напутствие. Он пожелал им найти свой инструмент, найти себя, найти то, что больше всего нравится. Музыкант обратил внимание на то, что детям важно изучать историю музыки, чтобы знать, кто был до них, по сколько часов они посвящали себя музыке, что тоже даст вдохновение.