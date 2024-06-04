В Екатеринбурге ищут рабочих на зарплату свыше 100 тысяч рублей

Самыми высокооплачиваемыми работниками в Екатеринбурге стали дальнобойщики, плиточники и каменщики. Им предлагается зарплата свыше 100 тысяч рублей, сообщили URA.RU аналитики платформы «Авито.Работа».
«Весной текущего года список высокооплачиваемых рабочих специалистов возглавила профессия дальнобойщика. Новые сотрудники на эту позицию могли рассчитывать в среднем на 167 645 рублей в месяц при полной занятости», — рассказали представители сервиса.
По данным экспертов, этой весной среди рабочих стали востребованы также каменщики и плиточники. Этим специалистам готовы платить 133 471 рубля и 121 433 рублей в месяц соответственно. Выросли зарплаты и у автомаляров: сейчас они могут получать по 115 301 рублей. Опытные водители самосвала могут рассчитывать на зарплату 110 984 рублей. В целом за прошедший год количество вакансий рабочих для стройки увеличилось в 2,8 раза.
Ранее аналитики публиковали иной топ вакансий. В него входили бурильщик, рекрутер и менеджер по продажам.
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