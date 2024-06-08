08 июня 2024
07 июня 2024

Энергетики вернули свет в дома челябинцев после торнадо

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия штормового ветра в поселке Нердва Карагайского района Пермского края, дерево упало, дорога
Ветер валил деревья и столбы Фото:

Энергетики восстановили электроснабжение после удара торнадо на юге Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе ПАО «Россети Урал» — «Челябэнерго».

«Электроснабжение для части жителей Агаповского района районов после удара стихии было восстановлено. Девять бригад работали всю ночь, чтобы вернуть свет в дома жителей», — отметили в пресс-службе.

В филиале ПАО «Россети Урал» — «Челябэнерго» введен особый режим работы. В зону технологического нарушения также направлены 10 резервных источников электроснабжения. Создан оперативный штаб, организовано взаимодействие с ГУ МЧС России по Челябинской области и муниципалитетами, пострадавшими от торнадо.

В Челябинской области из-за урагана 8 июня без электроснабжения остались порядка десяти небольших населенных пунктов. Наиболее пострадали жители поселков Субутак, Магнитный, Алексеевский, Кировский, Южный, Черниговский, Требиат, Утренняя заря Агаповского района.

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Энергетики восстановили электроснабжение после удара торнадо на юге Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе ПАО «Россети Урал» — «Челябэнерго». «Электроснабжение для части жителей Агаповского района районов после удара стихии было восстановлено. Девять бригад работали всю ночь, чтобы вернуть свет в дома жителей», — отметили в пресс-службе. В филиале ПАО «Россети Урал» — «Челябэнерго» введен особый режим работы. В зону технологического нарушения также направлены 10 резервных источников электроснабжения. Создан оперативный штаб, организовано взаимодействие с ГУ МЧС России по Челябинской области и муниципалитетами, пострадавшими от торнадо. В Челябинской области из-за урагана 8 июня без электроснабжения остались порядка десяти небольших населенных пунктов. Наиболее пострадали жители поселков Субутак, Магнитный, Алексеевский, Кировский, Южный, Черниговский, Требиат, Утренняя заря Агаповского района.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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