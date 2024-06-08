Энергетики вернули свет в дома челябинцев после торнадо

Энергетики восстановили электроснабжение после удара торнадо на юге Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе ПАО «Россети Урал» — «Челябэнерго».
«Электроснабжение для части жителей Агаповского района районов после удара стихии было восстановлено. Девять бригад работали всю ночь, чтобы вернуть свет в дома жителей», — отметили в пресс-службе.
В филиале ПАО «Россети Урал» — «Челябэнерго» введен особый режим работы. В зону технологического нарушения также направлены 10 резервных источников электроснабжения. Создан оперативный штаб, организовано взаимодействие с ГУ МЧС России по Челябинской области и муниципалитетами, пострадавшими от торнадо.
В Челябинской области из-за урагана 8 июня без электроснабжения остались порядка десяти небольших населенных пунктов. Наиболее пострадали жители поселков Субутак, Магнитный, Алексеевский, Кировский, Южный, Черниговский, Требиат, Утренняя заря Агаповского района.
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