Ураган оставил без электричества десять населенных пунктов в Челябинской области. Видео

08 июня 2024 в 17:45 Размер текста - 17 +

На юге Челябинской области бушует ураган (фото из архива) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Челябинской области из-за урагана без электроснабжения остались порядка десяти небольших населенных пунктов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Россети Урал» — «Челябэнерго». «В результате прохождения по территории юга Челябинской области грозового фронта, сопровождавшегося ураганным шквалистым ветром, зафиксированы нарушения в работе распределительной электросетевой инфраструктуры. Без электроснабжения осталось порядка десяти небольших населенных пунктов», — сообщили URA.RU. Под удар стихии попали энергообъекты в Агаповском районе. В филиале ПАО «Россети Урал» — «Челябэнерго» введен особый режим работы. Аварийные бригады работают над устранением повреждений. Ведутся оперативные переключения. В поселке Субутак Агаповского района частично повреждены кровли жилых домов, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области. Пострадавших нет. Жители Нагайбакского района ранее рассказали про торнадо, который движется в их сторону. Кадрами воздушного вихря 8 июня очевидцы поделились в соцсети. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области из-за урагана без электроснабжения остались порядка десяти небольших населенных пунктов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Россети Урал» — «Челябэнерго». «В результате прохождения по территории юга Челябинской области грозового фронта, сопровождавшегося ураганным шквалистым ветром, зафиксированы нарушения в работе распределительной электросетевой инфраструктуры. Без электроснабжения осталось порядка десяти небольших населенных пунктов», — сообщили URA.RU. Под удар стихии попали энергообъекты в Агаповском районе. В филиале ПАО «Россети Урал» — «Челябэнерго» введен особый режим работы. Аварийные бригады работают над устранением повреждений. Ведутся оперативные переключения. В поселке Субутак Агаповского района частично повреждены кровли жилых домов, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области. Пострадавших нет. Жители Нагайбакского района ранее рассказали про торнадо, который движется в их сторону. Кадрами воздушного вихря 8 июня очевидцы поделились в соцсети.