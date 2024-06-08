08 июня 2024
07 июня 2024

Ураган оставил без электричества десять населенных пунктов в Челябинской области. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия урагана в селе Малое Песьяново. Мокроусовский район. Курганская обл, ураган, поваленный лес, разрушения
На юге Челябинской области бушует ураган (фото из архива) Фото:

В Челябинской области из-за урагана без электроснабжения остались порядка десяти небольших населенных пунктов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Россети Урал» — «Челябэнерго».

«В результате прохождения по территории юга Челябинской области грозового фронта, сопровождавшегося ураганным шквалистым ветром, зафиксированы нарушения в работе распределительной электросетевой инфраструктуры. Без электроснабжения осталось порядка десяти небольших населенных пунктов», — сообщили URA.RU.

Под удар стихии попали энергообъекты в Агаповском районе. В филиале ПАО «Россети Урал» — «Челябэнерго» введен особый режим работы. Аварийные бригады работают над устранением повреждений. Ведутся оперативные переключения.

В поселке Субутак Агаповского района частично повреждены кровли жилых домов, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области. Пострадавших нет.

Жители Нагайбакского района ранее рассказали про торнадо, который движется в их сторону. Кадрами воздушного вихря 8 июня очевидцы поделились в соцсети.

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В Челябинской области из-за урагана без электроснабжения остались порядка десяти небольших населенных пунктов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Россети Урал» — «Челябэнерго». «В результате прохождения по территории юга Челябинской области грозового фронта, сопровождавшегося ураганным шквалистым ветром, зафиксированы нарушения в работе распределительной электросетевой инфраструктуры. Без электроснабжения осталось порядка десяти небольших населенных пунктов», — сообщили URA.RU. Под удар стихии попали энергообъекты в Агаповском районе. В филиале ПАО «Россети Урал» — «Челябэнерго» введен особый режим работы. Аварийные бригады работают над устранением повреждений. Ведутся оперативные переключения. В поселке Субутак Агаповского района частично повреждены кровли жилых домов, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области. Пострадавших нет. Жители Нагайбакского района ранее рассказали про торнадо, который движется в их сторону. Кадрами воздушного вихря 8 июня очевидцы поделились в соцсети.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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