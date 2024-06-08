В Челябинской области из-за урагана без электроснабжения остались порядка десяти небольших населенных пунктов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Россети Урал» — «Челябэнерго».
«В результате прохождения по территории юга Челябинской области грозового фронта, сопровождавшегося ураганным шквалистым ветром, зафиксированы нарушения в работе распределительной электросетевой инфраструктуры. Без электроснабжения осталось порядка десяти небольших населенных пунктов», — сообщили URA.RU.
Под удар стихии попали энергообъекты в Агаповском районе. В филиале ПАО «Россети Урал» — «Челябэнерго» введен особый режим работы. Аварийные бригады работают над устранением повреждений. Ведутся оперативные переключения.
В поселке Субутак Агаповского района частично повреждены кровли жилых домов, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области. Пострадавших нет.
Жители Нагайбакского района ранее рассказали про торнадо, который движется в их сторону. Кадрами воздушного вихря 8 июня очевидцы поделились в соцсети.
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