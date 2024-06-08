08 июня 2024

Торнадо перевернул грузовик «Озон», перевозивший товар из Челябинской области. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Городской транспорт. Челябинск, газель, ozon, озон, маркетплейс
Газель популярного маркетплейса пострадала из-за торнадо (фото из архива) Фото:

Торнадо, который прошел по Челябинской области и республики Башкортостан 8 июня, несколько раз перевернул грузовой автомобиль «Озон». Водитель не пострадал, товар оказался непригодным, сообщают СМИ.

«Стихия не пощадила автомашину „Газель“. Грузовой автомобиль фирмы „Озон“ перевозил товар из города Магнитогорск Челябинской области в город Сибай республики Башкортостан. Недалеко от села Целинный торнадо зацепило грузовик и несколько раз перевернул его», — сообщает газета «Абзелил» в социальной сети «ВКонтакте».

Водитель не пострадал. Хотя сама машина получила механические повреждения и товар оказался непригодным. По предварительным данным, сумма ущерба составила около пяти миллионов рублей.

На юге Челябинской области 8 июня прошел смерч. Кадрами устрашающего торнадо с URA.RU поделились жители Нагайбакского района. Но основной удар стихии пришелся на соседний Агаповский район, а также Абзелиловский район республики Башкортостан. В Агаповском районе десятки населенных пунктов остались без электричества. Последствия стихии продолжили устранять и 9 июня. Сегодня в Агаповском муниципальном районе чинили кровлю многоквартирных домов, рассказал в telegram-канале глава района Артем Яхимович.

Ущерб составил около пяти миллионов рублей
Ущерб составил около пяти миллионов рублей
Торнадо несколько раз перевернул грузовую машину
Торнадо несколько раз перевернул грузовую машину

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Торнадо, который прошел по Челябинской области и республики Башкортостан 8 июня, несколько раз перевернул грузовой автомобиль «Озон». Водитель не пострадал, товар оказался непригодным, сообщают СМИ. «Стихия не пощадила автомашину „Газель“. Грузовой автомобиль фирмы „Озон“ перевозил товар из города Магнитогорск Челябинской области в город Сибай республики Башкортостан. Недалеко от села Целинный торнадо зацепило грузовик и несколько раз перевернул его», — сообщает газета «Абзелил» в социальной сети «ВКонтакте». Водитель не пострадал. Хотя сама машина получила механические повреждения и товар оказался непригодным. По предварительным данным, сумма ущерба составила около пяти миллионов рублей. На юге Челябинской области 8 июня прошел смерч. Кадрами устрашающего торнадо с URA.RU поделились жители Нагайбакского района. Но основной удар стихии пришелся на соседний Агаповский район, а также Абзелиловский район республики Башкортостан. В Агаповском районе десятки населенных пунктов остались без электричества. Последствия стихии продолжили устранять и 9 июня. Сегодня в Агаповском муниципальном районе чинили кровлю многоквартирных домов, рассказал в telegram-канале глава района Артем Яхимович.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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