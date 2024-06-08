Газель популярного маркетплейса пострадала из-за торнадо (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Торнадо, который прошел по Челябинской области и республики Башкортостан 8 июня, несколько раз перевернул грузовой автомобиль «Озон». Водитель не пострадал, товар оказался непригодным, сообщают СМИ.

«Стихия не пощадила автомашину „Газель“. Грузовой автомобиль фирмы „Озон“ перевозил товар из города Магнитогорск Челябинской области в город Сибай республики Башкортостан. Недалеко от села Целинный торнадо зацепило грузовик и несколько раз перевернул его», — сообщает газета «Абзелил» в социальной сети «ВКонтакте».

Водитель не пострадал. Хотя сама машина получила механические повреждения и товар оказался непригодным. По предварительным данным, сумма ущерба составила около пяти миллионов рублей.

На юге Челябинской области 8 июня прошел смерч. Кадрами устрашающего торнадо с URA.RU поделились жители Нагайбакского района. Но основной удар стихии пришелся на соседний Агаповский район, а также Абзелиловский район республики Башкортостан. В Агаповском районе десятки населенных пунктов остались без электричества. Последствия стихии продолжили устранять и 9 июня. Сегодня в Агаповском муниципальном районе чинили кровлю многоквартирных домов, рассказал в telegram-канале глава района Артем Яхимович.

Ущерб составил около пяти миллионов рублей «Группа Газета «Абзелил» в социальной сети «ВКонтакте»

Торнадо несколько раз перевернул грузовую машину Группа «Газета „Абзелил“» в социальной сети «ВКонтакте»