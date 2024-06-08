08 июня 2024

В челябинском районе после торнадо чинят крыши домов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на Луначарского. Тюмень , последствия пожара, крыша обрушилась
Сильный ветер повредил крышу (фото из архива) Фото:

После обрушившегося торнадо в Агаповском муниципальном районе меняют и чинят кровлю многоквартирных домов. Об этом сообщил глава района Артем Яхимович.

«Начали восстанавливать поврежденные ураганом листы шифера на крышах многоквартирных домов. В железнодорожной станции Субутак электроснабжение восстановлено, в индустриальном квартале организован подвоз воды», — написал Яхимович в своем telegram-канале.

По ее словам, в поселке Магнитный развернут оперативный штаб. В непростых погодных условиях энергетики ведут работы по демонтажу и замене опор линий электропередачи. Работы очень много, сырой грунт затрудняет работу техники, отметил глава района.

На юге Челябинской области 8 июня прошел смерч. Кадрами устрашающего торнадо, который двигался в сторону населенных пунктов, делились жители региона. В Агаповском районе десятки населенных пунктов остались без электроснабжения.

Ветер снес на домах часть кровли
Ветер снес на домах часть кровли
Для ремонта кровли привезли новый шифер
Для ремонта кровли привезли новый шифер

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После обрушившегося торнадо в Агаповском муниципальном районе меняют и чинят кровлю многоквартирных домов. Об этом сообщил глава района Артем Яхимович. «Начали восстанавливать поврежденные ураганом листы шифера на крышах многоквартирных домов. В железнодорожной станции Субутак электроснабжение восстановлено, в индустриальном квартале организован подвоз воды», — написал Яхимович в своем telegram-канале. По ее словам, в поселке Магнитный развернут оперативный штаб. В непростых погодных условиях энергетики ведут работы по демонтажу и замене опор линий электропередачи. Работы очень много, сырой грунт затрудняет работу техники, отметил глава района. На юге Челябинской области 8 июня прошел смерч. Кадрами устрашающего торнадо, который двигался в сторону населенных пунктов, делились жители региона. В Агаповском районе десятки населенных пунктов остались без электроснабжения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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