Сильный ветер повредил крышу (фото из архива) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

После обрушившегося торнадо в Агаповском муниципальном районе меняют и чинят кровлю многоквартирных домов. Об этом сообщил глава района Артем Яхимович.

«Начали восстанавливать поврежденные ураганом листы шифера на крышах многоквартирных домов. В железнодорожной станции Субутак электроснабжение восстановлено, в индустриальном квартале организован подвоз воды», — написал Яхимович в своем telegram-канале.

По ее словам, в поселке Магнитный развернут оперативный штаб. В непростых погодных условиях энергетики ведут работы по демонтажу и замене опор линий электропередачи. Работы очень много, сырой грунт затрудняет работу техники, отметил глава района.

На юге Челябинской области 8 июня прошел смерч. Кадрами устрашающего торнадо, который двигался в сторону населенных пунктов, делились жители региона. В Агаповском районе десятки населенных пунктов остались без электроснабжения.

Ветер снес на домах часть кровли telegram-канал Артема Яхимовича .

Для ремонта кровли привезли новый шифер telegram-канал Артема Яхимовича .