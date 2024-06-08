После обрушившегося торнадо в Агаповском муниципальном районе меняют и чинят кровлю многоквартирных домов. Об этом сообщил глава района Артем Яхимович.
«Начали восстанавливать поврежденные ураганом листы шифера на крышах многоквартирных домов. В железнодорожной станции Субутак электроснабжение восстановлено, в индустриальном квартале организован подвоз воды», — написал Яхимович в своем telegram-канале.
По ее словам, в поселке Магнитный развернут оперативный штаб. В непростых погодных условиях энергетики ведут работы по демонтажу и замене опор линий электропередачи. Работы очень много, сырой грунт затрудняет работу техники, отметил глава района.
На юге Челябинской области 8 июня прошел смерч. Кадрами устрашающего торнадо, который двигался в сторону населенных пунктов, делились жители региона. В Агаповском районе десятки населенных пунктов остались без электроснабжения.
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