09 июня 2024

«Почта России» переводит свердловчан на самообслуживание

© Служба новостей «URA.RU»
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В 25 отделений внедрили самообслуживание
В 25 отделений внедрили самообслуживание Фото:

В Свердловской области в 25 отделениях «Почты России» установили зоны самообслуживания, на которых можно самостоятельно подготовить посылки и письма к отправке. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании.

«Почта отслеживает запросы клиентов, и сейчас один из важнейших векторов — технологичность. Внедрение зон самообслуживания упрощает процедуру отправки, экономит время как посетителей, так и сотрудников отделений», — пояснил первый  замгендиректора «Почты России» Максим Цыпин.

Зоны самообслуживания появились в 12 отделениях Екатеринбурга, а остальная половина — в крупных городских точках области. В компании считают, что нововведение позволит сократить время приема отправлений до 1-2 минут.

Отделения «Почты России» стали сталкиваться с нехваткой кадров, что является первой причиной огромных очередей. Например, местные жители Уктуса жаловались на очереди, которые тянутся от стойки обслуживания до крыльца. В компании обещали подобрать нового начальника и нескольких операторов.

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В Свердловской области в 25 отделениях «Почты России» установили зоны самообслуживания, на которых можно самостоятельно подготовить посылки и письма к отправке. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании. «Почта отслеживает запросы клиентов, и сейчас один из важнейших векторов — технологичность. Внедрение зон самообслуживания упрощает процедуру отправки, экономит время как посетителей, так и сотрудников отделений», — пояснил первый  замгендиректора «Почты России» Максим Цыпин. Зоны самообслуживания появились в 12 отделениях Екатеринбурга, а остальная половина — в крупных городских точках области. В компании считают, что нововведение позволит сократить время приема отправлений до 1-2 минут. Отделения «Почты России» стали сталкиваться с нехваткой кадров, что является первой причиной огромных очередей. Например, местные жители Уктуса жаловались на очереди, которые тянутся от стойки обслуживания до крыльца. В компании обещали подобрать нового начальника и нескольких операторов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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