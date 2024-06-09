«Почта России» переводит свердловчан на самообслуживание

В Свердловской области в 25 отделениях «Почты России» установили зоны самообслуживания, на которых можно самостоятельно подготовить посылки и письма к отправке. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании.
«Почта отслеживает запросы клиентов, и сейчас один из важнейших векторов — технологичность. Внедрение зон самообслуживания упрощает процедуру отправки, экономит время как посетителей, так и сотрудников отделений», — пояснил первый замгендиректора «Почты России» Максим Цыпин.
Зоны самообслуживания появились в 12 отделениях Екатеринбурга, а остальная половина — в крупных городских точках области. В компании считают, что нововведение позволит сократить время приема отправлений до 1-2 минут.
Отделения «Почты России» стали сталкиваться с нехваткой кадров, что является первой причиной огромных очередей. Например, местные жители Уктуса жаловались на очереди, которые тянутся от стойки обслуживания до крыльца. В компании обещали подобрать нового начальника и нескольких операторов.
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