Екатеринбуржцы стоят в огромных очередях на «Почте России» из-за недокомплекта. Фото

Екатеринбуржцы столкнулись с проблемной работой «Почты России»

16 октября 2023 в 18:28 Размер текста - 17 +

В «Почте России» обещают, что решать проблемы с возобновлением работы одного из отделений на Уктусе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В одном из отделений «Почты России» на Уктусе в Екатеринбурге стали появляться огромные очереди, которые тянутся от стойки обслуживания до крыльца на улице. Как рассказали URA.RU местные жители, таких толп не было в августе. «Пару месяцев назад я приходила в почтовое отделение на Гастелло,1 и посылку можно было получить максимум за 15-20 минут и в удобное время. Сейчас попасть в рабочий график почты порой просто невозможно: написано, что клиентов принимают до 19:00, но порой в 18:50 дверь уже закрыта, в приложении тоже не всегда корректно отражается время. Вдобавок к этому сотрудники заявляют, что они в этом отделении не работают», — рассказала одна из читательниц. При этом люди в очереди поясняют, что многие вынуждены посещать отделения на Уктусе или Ботанике, потому что у них временно закрыли почту на Алтайской, 70. Но, как уточняют читатели, при этом сами сотрудники говорят, что их отделение закрывается насовсем. Как пояснили в пресс-службе «Почты России», отделение на Алтайская, 70 возобновит работу в прежнем режиме, как только будет укомплектован штат. «Обслуживать увеличенное количество посетителей в отделении действующим сотрудникам помогает мобильная группа. Помимо этого, в это отделение мы также ведем подбор нового начальника и нескольких операторов», — рассказали представители почты. Также они уточнили, что график работы на сайте и объявление на двери отделения совпадают, в случае если зафиксирована несостыковка, проводится дополнительная беседа с сотрудниками. «Что касается отказа в предоставлении услуги, то, возможно, причиной этого были технические сбои в работе оборудования на прошлой неделе. Сейчас отделение оказывает все услуги в полном объеме, в том числе прием и выдачу всех категорий отправлений — писем, посылок, бандеролей», — заявили в «Почте России». Фото: читатель URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В одном из отделений «Почты России» на Уктусе в Екатеринбурге стали появляться огромные очереди, которые тянутся от стойки обслуживания до крыльца на улице. Как рассказали URA.RU местные жители, таких толп не было в августе. «Пару месяцев назад я приходила в почтовое отделение на Гастелло,1 и посылку можно было получить максимум за 15-20 минут и в удобное время. Сейчас попасть в рабочий график почты порой просто невозможно: написано, что клиентов принимают до 19:00, но порой в 18:50 дверь уже закрыта, в приложении тоже не всегда корректно отражается время. Вдобавок к этому сотрудники заявляют, что они в этом отделении не работают», — рассказала одна из читательниц. При этом люди в очереди поясняют, что многие вынуждены посещать отделения на Уктусе или Ботанике, потому что у них временно закрыли почту на Алтайской, 70. Но, как уточняют читатели, при этом сами сотрудники говорят, что их отделение закрывается насовсем. Как пояснили в пресс-службе «Почты России», отделение на Алтайская, 70 возобновит работу в прежнем режиме, как только будет укомплектован штат. «Обслуживать увеличенное количество посетителей в отделении действующим сотрудникам помогает мобильная группа. Помимо этого, в это отделение мы также ведем подбор нового начальника и нескольких операторов», — рассказали представители почты. Также они уточнили, что график работы на сайте и объявление на двери отделения совпадают, в случае если зафиксирована несостыковка, проводится дополнительная беседа с сотрудниками. «Что касается отказа в предоставлении услуги, то, возможно, причиной этого были технические сбои в работе оборудования на прошлой неделе. Сейчас отделение оказывает все услуги в полном объеме, в том числе прием и выдачу всех категорий отправлений — писем, посылок, бандеролей», — заявили в «Почте России».