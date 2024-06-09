В тюменской школе во время ОГЭ эвакуировали учеников

Эвакуация произошла во время ОГЭ
В Тюмени в школе №89 во время ОГЭ по географии, информатике и обществознанию эвакуировали учеников. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, произошло подгорание еды в микроволновке.
«В 9:22 поступило сообщение о задымлении по адресу Малыгина 8,к1. По прибытии пожарного подразделения было установлено подгорание пищи в микроволновой печи», — сообщили агентству в пресс-службе.
Отмечается, что возгорания не было, поэтому помощь спасателей не потребовалась. Детей запустили в школу.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!