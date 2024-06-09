09 июня 2024

В тюменской школе во время ОГЭ эвакуировали учеников

© Служба новостей «URA.RU»
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Эвакуация произошла во время ОГЭ
Эвакуация произошла во время ОГЭ Фото:

В Тюмени в школе №89 во время ОГЭ по географии, информатике и обществознанию эвакуировали учеников. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, произошло подгорание еды в микроволновке.

«В 9:22 поступило сообщение о задымлении по адресу Малыгина 8,к1. По прибытии пожарного подразделения было установлено подгорание пищи в микроволновой печи», — сообщили агентству в пресс-службе.

Отмечается, что возгорания не было, поэтому помощь спасателей не потребовалась. Детей запустили в школу.

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В Тюмени в школе №89 во время ОГЭ по географии, информатике и обществознанию эвакуировали учеников. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, произошло подгорание еды в микроволновке. «В 9:22 поступило сообщение о задымлении по адресу Малыгина 8,к1. По прибытии пожарного подразделения было установлено подгорание пищи в микроволновой печи», — сообщили агентству в пресс-службе. Отмечается, что возгорания не было, поэтому помощь спасателей не потребовалась. Детей запустили в школу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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