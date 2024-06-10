В Челябинске отключат светофоры на трех оживленных перекрестках

В Челябинске 11 июня отключат светофоры сразу на трех оживленных перекрекстах. Об этом сообщили в мэрии областного центра.
«Завтра, 11 июня, с 8:00 до 18:00 будут отключены светофоры на перекрестках улиц Братьев Кашириных и Краснознаменной, а также Братьев Кашириных и Косарева. С 10:00 до 11:00 не будет работать светофор на пересечении Свердловского проспекта с улицей Островского», — пояснили в пресс-службе администрации Челябинска.
Также для ремонта инженерных сетей с 10 до 15 июня ограничат движение транспорта по улице 3-го Интернационала напротив дома № 128. Проезд будет затруднен по крайней правой полосе при движении от улицы Тимирязева к проспекту Ленина.
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