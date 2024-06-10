В свердловском городе пропали пятеро детей

11 июня 2024 в 00:00 Размер текста - 17 +

Дети хотели через лес сократить дорогу, но заблудились (фото из архива) Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Первоуральске Свердловской области 10 июня вечером пропали пятеро детей. Сотрудники полиции обнаружили их на берегу Верхнего пруда, сообщили URA.RU в пресс-службе городского отдела МВД. «Обследуя один из берегов пруда, сотрудники патрульно-постовой службы обнаружили пятерых несовершеннолетних детей. В настоящее время сотрудниками по делам несовершеннолетних дети переданы законным представителям, с ними все хорошо», — сообщили URA.RU в пресс-службе ОМВД России «Первоуральский». 10 июня вечером в отдел полиции позвонила 14-летняя девочка. Она рассказала, что пошла со знакомыми гулять к Верхнему Пруду. Чтобы сократить обратный путь домой, дети решили вернуться через лес и заблудились. На место незамедлительно были направлены наряды патрульно-постовой службы, кинологи, участковые. Жизни детей ничего не угрожает. В лесу Свердловской области ранее потерялись двое детей Вика и Гриша. 4 июня они ушли на рыбалку с дедом Фанисом и заблудились. Через день домой вернулся только пенсионер. В поисках были задействованы более 600 человек. Детей удалось обнаружить живыми спустя несколько дней. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Первоуральске Свердловской области 10 июня вечером пропали пятеро детей. Сотрудники полиции обнаружили их на берегу Верхнего пруда, сообщили URA.RU в пресс-службе городского отдела МВД. «Обследуя один из берегов пруда, сотрудники патрульно-постовой службы обнаружили пятерых несовершеннолетних детей. В настоящее время сотрудниками по делам несовершеннолетних дети переданы законным представителям, с ними все хорошо», — сообщили URA.RU в пресс-службе ОМВД России «Первоуральский». 10 июня вечером в отдел полиции позвонила 14-летняя девочка. Она рассказала, что пошла со знакомыми гулять к Верхнему Пруду. Чтобы сократить обратный путь домой, дети решили вернуться через лес и заблудились. На место незамедлительно были направлены наряды патрульно-постовой службы, кинологи, участковые. Жизни детей ничего не угрожает. В лесу Свердловской области ранее потерялись двое детей Вика и Гриша. 4 июня они ушли на рыбалку с дедом Фанисом и заблудились. Через день домой вернулся только пенсионер. В поисках были задействованы более 600 человек. Детей удалось обнаружить живыми спустя несколько дней. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.