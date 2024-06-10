10 июня 2024

В свердловском городе пропали пятеро детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Грибная пора. Чердыньский район, лес, осенний лес, природа, осень в лесу
Дети хотели через лес сократить дорогу, но заблудились (фото из архива) Фото:

В Первоуральске Свердловской области 10 июня вечером пропали пятеро детей. Сотрудники полиции обнаружили их на берегу Верхнего пруда, сообщили URA.RU в пресс-службе городского отдела МВД.

«Обследуя один из берегов пруда, сотрудники патрульно-постовой службы обнаружили пятерых несовершеннолетних детей. В настоящее время сотрудниками по делам несовершеннолетних дети переданы законным представителям, с ними все хорошо», — сообщили URA.RU в пресс-службе ОМВД России «Первоуральский».

10 июня вечером в отдел полиции позвонила 14-летняя девочка. Она рассказала, что пошла со знакомыми гулять к Верхнему Пруду. Чтобы сократить обратный путь домой, дети решили вернуться через лес и заблудились. На место незамедлительно были направлены наряды патрульно-постовой службы, кинологи, участковые. Жизни детей ничего не угрожает.

В лесу Свердловской области ранее потерялись двое детей Вика и Гриша. 4 июня они ушли на рыбалку с дедом Фанисом и заблудились. Через день домой вернулся только пенсионер. В поисках были задействованы более 600 человек. Детей удалось обнаружить живыми спустя несколько дней. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.

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В Первоуральске Свердловской области 10 июня вечером пропали пятеро детей. Сотрудники полиции обнаружили их на берегу Верхнего пруда, сообщили URA.RU в пресс-службе городского отдела МВД. «Обследуя один из берегов пруда, сотрудники патрульно-постовой службы обнаружили пятерых несовершеннолетних детей. В настоящее время сотрудниками по делам несовершеннолетних дети переданы законным представителям, с ними все хорошо», — сообщили URA.RU в пресс-службе ОМВД России «Первоуральский». 10 июня вечером в отдел полиции позвонила 14-летняя девочка. Она рассказала, что пошла со знакомыми гулять к Верхнему Пруду. Чтобы сократить обратный путь домой, дети решили вернуться через лес и заблудились. На место незамедлительно были направлены наряды патрульно-постовой службы, кинологи, участковые. Жизни детей ничего не угрожает. В лесу Свердловской области ранее потерялись двое детей Вика и Гриша. 4 июня они ушли на рыбалку с дедом Фанисом и заблудились. Через день домой вернулся только пенсионер. В поисках были задействованы более 600 человек. Детей удалось обнаружить живыми спустя несколько дней. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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