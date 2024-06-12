Скончалась французская певица, входившая в список 200 величайших исполнителей

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Француженка входила в список 200 величайших певиц мира
Француженка входила в список 200 величайших певиц мира Фото:

Известная французская певица и актриса Франсуаза Арди скончалась на 81-м году жизни, как сообщил ее сын, музыкант Тома Дютронк. Она входила в список 200 величайших певиц мира.

«Мама ушла», — написал Тома Дютронк написал на своей странице в соцсети Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной). Причины и обстоятельства кончины он не раскрыл.

Франсуаза Арди родилась в 1944 году, начала свою карьеру в 1961 году с выпуска дебютного сингла, который стал мегахитом. После объявления о завершении карьеры в 1988 году, певица вернулась на сцену и выпустила ряд альбомов с 1996 по 2012 год. В 2023 году она вошла в список 200 величайших певиц всех времен по версии американского журнала Rolling Stone. Кроме музыки, Арди также известна своей актерской работой и сотрудничеством с известными модными брендами. С начала 2000-х годов она боролась с серьезным заболеванием.

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Известная французская певица и актриса Франсуаза Арди скончалась на 81-м году жизни, как сообщил ее сын, музыкант Тома Дютронк. Она входила в список 200 величайших певиц мира. «Мама ушла», — написал Тома Дютронк написал на своей странице в соцсети Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной). Причины и обстоятельства кончины он не раскрыл. Франсуаза Арди родилась в 1944 году, начала свою карьеру в 1961 году с выпуска дебютного сингла, который стал мегахитом. После объявления о завершении карьеры в 1988 году, певица вернулась на сцену и выпустила ряд альбомов с 1996 по 2012 год. В 2023 году она вошла в список 200 величайших певиц всех времен по версии американского журнала Rolling Stone . Кроме музыки, Арди также известна своей актерской работой и сотрудничеством с известными модными брендами. С начала 2000-х годов она боролась с серьезным заболеванием.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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