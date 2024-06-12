12 июня 2024

Рабочий из Узбекистана разбился на стройке в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина сорвался с 13 этажа (архивное фото) Фото:

Гражданин Узбекистана, трудившийся на стройке в Екатеринбурге, разбился, упав с 13 этажа. Об этом URA.RU сообщил источник.

«ЧП произошло на строящемся объекте по улице 8 Марта, 204-Г. Гражданин Узбекистана, упал с 13 этажа во время выполнения работ по укладке утеплителя. В момент падения он находился в страховочном поясе, но это его не спасло», — рассказал собеседник агентства. Он уточнил, что трагедия произошла 12 июня.

Рабочий погиб на месте. Корреспондент обратился за информацией в пресс-службу свердловского СКР, там воздержались от комментария.

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Гражданин Узбекистана, трудившийся на стройке в Екатеринбурге, разбился, упав с 13 этажа. Об этом URA.RU сообщил источник. «ЧП произошло на строящемся объекте по улице 8 Марта, 204-Г. Гражданин Узбекистана, упал с 13 этажа во время выполнения работ по укладке утеплителя. В момент падения он находился в страховочном поясе, но это его не спасло», — рассказал собеседник агентства. Он уточнил, что трагедия произошла 12 июня. Рабочий погиб на месте. Корреспондент обратился за информацией в пресс-службу свердловского СКР, там воздержались от комментария.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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