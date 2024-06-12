Рабочий из Узбекистана разбился на стройке в Екатеринбурге

Мужчина сорвался с 13 этажа (архивное фото)
Гражданин Узбекистана, трудившийся на стройке в Екатеринбурге, разбился, упав с 13 этажа. Об этом URA.RU сообщил источник.
«ЧП произошло на строящемся объекте по улице 8 Марта, 204-Г. Гражданин Узбекистана, упал с 13 этажа во время выполнения работ по укладке утеплителя. В момент падения он находился в страховочном поясе, но это его не спасло», — рассказал собеседник агентства. Он уточнил, что трагедия произошла 12 июня.
Рабочий погиб на месте. Корреспондент обратился за информацией в пресс-службу свердловского СКР, там воздержались от комментария.
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