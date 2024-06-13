Сосед зверски расправился с екатеринбурженкой за громкое пение

Житель Екатеринбурга изрезал ножом соседку предположительно за громкое пение. Женщина получила тяжелые ранения, сообщил URA.RU источник.
«На улице Донбасская, 28 конфликт между соседями закончился поножовщиной. 63-летняя пенсионерка, будучи пьяной, громко распевала в своей квартире песни. Ее сосед за стенкой поначалу кричал, оскорблял женщину и угрожал убийством. Потом он ворвался к ней в жилище и набросился с ножом», — рассказал собеседник агентства.
Пенсионерка получила серьезные травмы: колото-резаные ранения лица, головы, почки, селезенки, диафрагмы и других органов. Сейчас она в тяжелом состоянии находится в больнице №23. Ее обидчик, 40-летний мужчина задержан. Правоохранительные органы проводят проверку.
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