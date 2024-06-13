Сосед зверски расправился с екатеринбурженкой за громкое пение

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Клипарт. Екатеринбург, убийство, нападение, покушение, уголовник, маньяк, нож
Мужчина набросился на пенсионерку с ножом (архивное фото) Фото:

Житель Екатеринбурга изрезал ножом соседку предположительно за громкое пение. Женщина получила тяжелые ранения, сообщил URA.RU источник.

«На улице Донбасская, 28 конфликт между соседями закончился поножовщиной. 63-летняя пенсионерка, будучи пьяной, громко распевала в своей квартире песни. Ее сосед за стенкой поначалу кричал, оскорблял женщину и угрожал убийством. Потом он ворвался к ней в жилище и набросился с ножом», — рассказал собеседник агентства.

Пенсионерка получила серьезные травмы: колото-резаные ранения лица, головы, почки, селезенки, диафрагмы и других органов. Сейчас она в тяжелом состоянии находится в больнице №23. Ее обидчик, 40-летний мужчина задержан. Правоохранительные органы проводят проверку.

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Житель Екатеринбурга изрезал ножом соседку предположительно за громкое пение. Женщина получила тяжелые ранения, сообщил URA.RU источник. «На улице Донбасская, 28 конфликт между соседями закончился поножовщиной. 63-летняя пенсионерка, будучи пьяной, громко распевала в своей квартире песни. Ее сосед за стенкой поначалу кричал, оскорблял женщину и угрожал убийством. Потом он ворвался к ней в жилище и набросился с ножом», — рассказал собеседник агентства. Пенсионерка получила серьезные травмы: колото-резаные ранения лица, головы, почки, селезенки, диафрагмы и других органов. Сейчас она в тяжелом состоянии находится в больнице №23. Ее обидчик, 40-летний мужчина задержан. Правоохранительные органы проводят проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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