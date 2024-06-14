Небензя выскажется в ООН о рисках применения западного оружия по России

14 июня 2024 в 07:12 Размер текста - 17 +

На заседании ООН Россия укажет на геополитические риски применения Киевом западного оружия Фото: Пресс-служба Совета Федерации новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Пятницу на заседании Совбеза ООН Москва отметит геополитические риски применения западного вооружения Украиной по территории РФ. Об этом заявил постпред при всемирной организации Василий Небензя. «Созвали по ней (по теме поставок западных вооружений Киеву — прим. URA.RU.) отдельное заседание 14 июня, на котором имеем в виду акцентировать не только гуманитарные последствия применения западного вооружения по мирным целям в России, но и геополитические риски таких безрассудных решений», — заявил Небензя. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости. Заседание СБ ООН состоится в пятницу по запросу России. Тема, которая там будет обсуждаться: поставки западных вооружений Украине. Ранее ряд стран разрешил Украине использовать свое оружие для ударов по мирным объектам на территории РФ. Последней, кто разрешила это сделать, была Германия, чье решение позже поддержал генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Пятницу на заседании Совбеза ООН Москва отметит геополитические риски применения западного вооружения Украиной по территории РФ. Об этом заявил постпред при всемирной организации Василий Небензя. «Созвали по ней (по теме поставок западных вооружений Киеву — прим. URA.RU.) отдельное заседание 14 июня, на котором имеем в виду акцентировать не только гуманитарные последствия применения западного вооружения по мирным целям в России, но и геополитические риски таких безрассудных решений», — заявил Небензя. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости. Заседание СБ ООН состоится в пятницу по запросу России. Тема, которая там будет обсуждаться: поставки западных вооружений Украине. Ранее ряд стран разрешил Украине использовать свое оружие для ударов по мирным объектам на территории РФ. Последней, кто разрешила это сделать, была Германия, чье решение позже поддержал генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг.