13 июня 2024

Овощи челябинских аграриев проверят на содержание ГМО

© Служба новостей «URA.RU»
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Овощи проверят у 25 производителей
Овощи проверят у 25 производителей Фото:

Овощную продукцию аграриев Челябинской области проверят на содержание нелегальных генно-модифицированных продуктов (ГМО). Как URA.RU сообщили 14 июня в пресс-службе Уральского межрегионального Управления Россельхознадзора, проверки проведут у 25 производителей.

«В период с июля по сентябрь специалисты отдела надзора запланировали выездные обследования у 25 сельхозтоваропроизводителей. Будут осуществлять контроль за содержанием в растениях незарегистрированных линий ГМО», — сообщили в Россельхознадзоре.

В ходе обследований отберут пробы рапса, подсолнечника, картофеля, сои и моркови. Проверки пройдут в хозяйствах Чебаркульского, Аргаяшского, Еткульского, Красноармейского, Сосновского, Октябрьского, Троицкого, Увельского районов.

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Овощную продукцию аграриев Челябинской области проверят на содержание нелегальных генно-модифицированных продуктов (ГМО). Как URA.RU сообщили 14 июня в пресс-службе Уральского межрегионального Управления Россельхознадзора, проверки проведут у 25 производителей. «В период с июля по сентябрь специалисты отдела надзора запланировали выездные обследования у 25 сельхозтоваропроизводителей. Будут осуществлять контроль за содержанием в растениях незарегистрированных линий ГМО», — сообщили в Россельхознадзоре. В ходе обследований отберут пробы рапса, подсолнечника, картофеля, сои и моркови. Проверки пройдут в хозяйствах Чебаркульского, Аргаяшского, Еткульского, Красноармейского, Сосновского, Октябрьского, Троицкого, Увельского районов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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