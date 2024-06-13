Овощи челябинских аграриев проверят на содержание ГМО

Овощную продукцию аграриев Челябинской области проверят на содержание нелегальных генно-модифицированных продуктов (ГМО). Как URA.RU сообщили 14 июня в пресс-службе Уральского межрегионального Управления Россельхознадзора, проверки проведут у 25 производителей.
«В период с июля по сентябрь специалисты отдела надзора запланировали выездные обследования у 25 сельхозтоваропроизводителей. Будут осуществлять контроль за содержанием в растениях незарегистрированных линий ГМО», — сообщили в Россельхознадзоре.
В ходе обследований отберут пробы рапса, подсолнечника, картофеля, сои и моркови. Проверки пройдут в хозяйствах Чебаркульского, Аргаяшского, Еткульского, Красноармейского, Сосновского, Октябрьского, Троицкого, Увельского районов.
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