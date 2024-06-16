В Екатеринбурге съемки фильма затянулись из-за денег. Видео

В Екатеринбурге завершили съемки фильма «Однажды на Урале»

17 июня 2024 в 12:03 Размер текста - 17 +

Работали над картиной начинающие специалисты киноиндустрии (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбурге завершились съемки короткометражного фильма «Однажды на Урале». В центре сюжета — тракторист Даня, который решает участвовать в кастинге в полнометражном фильме, несмотря на отсутствие веры в себя и поддержки от близких. Но, как рассказала URA.RU съемочная команда, во время работы пришлось столкнуться с некоторыми трудностями. «Постпродашн продлился 8 месяцев из-за нехватки бюджета. Синий трактор „Белорусь“ безвозмездно предоставил житель Балтыма Сергей Иванович Рыбин. А также партнерами выступили продакшн BIG BAG FILMS, предоставивший световое оборудование, Центр культуры и искусств „Верх-Исетский“ тоже поддержал команду, пустив к себе на съемки одной из сцен», — объяснила команда. Главную роль в картине исполнил известный актер Свердловского театра драмы Андрей Кылосов, а его партнером стал 15-летний талант Арсентий Макаренко. Работали над фильмом начинающие специалисты киноиндустрии. Режиссером и продюсером выступила студентка магистратуры кино и телевидения УрФУ София Ямбулатова, выпускник школы кино Свердловской киностудии, звукооператор Агзам Гаязиев, оператор-постановщик Иван Егоров, художник-постановщик Вера Косотурова. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге завершились съемки короткометражного фильма «Однажды на Урале». В центре сюжета — тракторист Даня, который решает участвовать в кастинге в полнометражном фильме, несмотря на отсутствие веры в себя и поддержки от близких. Но, как рассказала URA.RU съемочная команда, во время работы пришлось столкнуться с некоторыми трудностями. «Постпродашн продлился 8 месяцев из-за нехватки бюджета. Синий трактор „Белорусь“ безвозмездно предоставил житель Балтыма Сергей Иванович Рыбин. А также партнерами выступили продакшн BIG BAG FILMS, предоставивший световое оборудование, Центр культуры и искусств „Верх-Исетский“ тоже поддержал команду, пустив к себе на съемки одной из сцен», — объяснила команда. Главную роль в картине исполнил известный актер Свердловского театра драмы Андрей Кылосов, а его партнером стал 15-летний талант Арсентий Макаренко. Работали над фильмом начинающие специалисты киноиндустрии. Режиссером и продюсером выступила студентка магистратуры кино и телевидения УрФУ София Ямбулатова, выпускник школы кино Свердловской киностудии, звукооператор Агзам Гаязиев, оператор-постановщик Иван Егоров, художник-постановщик Вера Косотурова.