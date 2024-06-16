Участника СВО заподозрили в убийстве екатеринбурженки

17 июня 2024 в 12:17 Размер текста - 17 +

Военного проверяют на причастность к убийству (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге военнослужащий по контракту подозревается в убийстве своей сожительницы. Мужчина недавно прибыл из зоны СВО и, по версии следствия, задушил гражданскую супругу. Подробности URA.RU рассказал источник. «В поселке Горный Щит в доме на улице Красногвардейская 12 июня был обнаружен труп 49-летней женщины. Внешних признаков насильственной смерти не имелось, однако судмедэкспертиза показала, что она умерла от механической асфиксии — то есть удушения. Погибшая проживала в доме с сожителем, военнослужащим по контракту, который пару недель назад вернулся с СВО», — сообщил собеседник агентства. 54-летний контрактник был задержан по подозрению в совершении преступления. По горячим следам опросить его не удалось из-за сильного опьянения. Корреспондент направил запрос в военное следственное управление СКР по ЦВО. Ответ на момент публикации не поступил. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге военнослужащий по контракту подозревается в убийстве своей сожительницы. Мужчина недавно прибыл из зоны СВО и, по версии следствия, задушил гражданскую супругу. Подробности URA.RU рассказал источник. «В поселке Горный Щит в доме на улице Красногвардейская 12 июня был обнаружен труп 49-летней женщины. Внешних признаков насильственной смерти не имелось, однако судмедэкспертиза показала, что она умерла от механической асфиксии — то есть удушения. Погибшая проживала в доме с сожителем, военнослужащим по контракту, который пару недель назад вернулся с СВО», — сообщил собеседник агентства. 54-летний контрактник был задержан по подозрению в совершении преступления. По горячим следам опросить его не удалось из-за сильного опьянения. Корреспондент направил запрос в военное следственное управление СКР по ЦВО. Ответ на момент публикации не поступил.