Участника СВО заподозрили в убийстве екатеринбурженки

В Екатеринбурге военнослужащий по контракту подозревается в убийстве своей сожительницы. Мужчина недавно прибыл из зоны СВО и, по версии следствия, задушил гражданскую супругу. Подробности URA.RU рассказал источник.
«В поселке Горный Щит в доме на улице Красногвардейская 12 июня был обнаружен труп 49-летней женщины. Внешних признаков насильственной смерти не имелось, однако судмедэкспертиза показала, что она умерла от механической асфиксии — то есть удушения. Погибшая проживала в доме с сожителем, военнослужащим по контракту, который пару недель назад вернулся с СВО», — сообщил собеседник агентства.
54-летний контрактник был задержан по подозрению в совершении преступления. По горячим следам опросить его не удалось из-за сильного опьянения.
Корреспондент направил запрос в военное следственное управление СКР по ЦВО. Ответ на момент публикации не поступил.
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