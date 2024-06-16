16 июня 2024

Участника СВО заподозрили в убийстве екатеринбурженки

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Военного проверяют на причастность к убийству (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге военнослужащий по контракту подозревается в убийстве своей сожительницы. Мужчина недавно прибыл из зоны СВО и, по версии следствия, задушил гражданскую супругу. Подробности URA.RU рассказал источник.

«В поселке Горный Щит в доме на улице Красногвардейская 12 июня был обнаружен труп 49-летней женщины. Внешних признаков насильственной смерти не имелось, однако судмедэкспертиза показала, что она умерла от механической асфиксии — то есть удушения. Погибшая проживала в доме с сожителем, военнослужащим по контракту, который пару недель назад вернулся с СВО», — сообщил собеседник агентства.

54-летний контрактник был задержан по подозрению в совершении преступления. По горячим следам опросить его не удалось из-за сильного опьянения.

Корреспондент направил запрос в военное следственное управление СКР по ЦВО. Ответ на момент публикации не поступил.

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В Екатеринбурге военнослужащий по контракту подозревается в убийстве своей сожительницы. Мужчина недавно прибыл из зоны СВО и, по версии следствия, задушил гражданскую супругу. Подробности URA.RU рассказал источник. «В поселке Горный Щит в доме на улице Красногвардейская 12 июня был обнаружен труп 49-летней женщины. Внешних признаков насильственной смерти не имелось, однако судмедэкспертиза показала, что она умерла от механической асфиксии — то есть удушения. Погибшая проживала в доме с сожителем, военнослужащим по контракту, который пару недель назад вернулся с СВО», — сообщил собеседник агентства. 54-летний контрактник был задержан по подозрению в совершении преступления. По горячим следам опросить его не удалось из-за сильного опьянения. Корреспондент направил запрос в военное следственное управление СКР по ЦВО. Ответ на момент публикации не поступил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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