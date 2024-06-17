Общество Mash: арестованный замглавы Минобороны Иванов сильно похудел в СИЗО 17 июня 2024 в 14:34 Размер текста - 17 + Тимур Иванов не жалуется на здоровье, сообщил Mash Фото: Пресс-служба московских судов общей юрисдикции новость из сюжета Замглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке Арестованный за взятку замглавы Минобороны Тимур Иванов сильно похудел в СИЗО. Однако на здоровье военный не жалуется, сообщил telegram-канал Mash. «Тимур Иванов сильно похудел в СИЗО, но на здоровье не жалуется. Он содержится в двухместной камере с конференцией», — передает Mash. Бывший чиновник в камере читает классическую литературу, уточняет Mash со ссылкой на адвоката. К нему еще не допустили родных. Иванова арестовали по подозрению в получении взятки в размере более миллиарда рублей. В Минобороны он курировал подрядные и субподрядные работы для ведомства. Следствие не отпускает его из-под ареста, опасаясь, что он сбежит в Евросоюз. Басманный суд Москвы 20 июня рассмотрит вопрос о продлении ареста. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Арестованный за взятку замглавы Минобороны Тимур Иванов сильно похудел в СИЗО. Однако на здоровье военный не жалуется, сообщил telegram-канал Mash. «Тимур Иванов сильно похудел в СИЗО, но на здоровье не жалуется. Он содержится в двухместной камере с конференцией», — передает Mash. Бывший чиновник в камере читает классическую литературу, уточняет Mash со ссылкой на адвоката. К нему еще не допустили родных. Иванова арестовали по подозрению в получении взятки в размере более миллиарда рублей. В Минобороны он курировал подрядные и субподрядные работы для ведомства. Следствие не отпускает его из-под ареста, опасаясь, что он сбежит в Евросоюз. Басманный суд Москвы 20 июня рассмотрит вопрос о продлении ареста. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям