Mash: арестованный замглавы Минобороны Иванов сильно похудел в СИЗО

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Тимур Иванов
Тимур Иванов не жалуется на здоровье, сообщил Mash Фото:
новость из сюжета
Замглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке

Арестованный за взятку замглавы Минобороны Тимур Иванов сильно похудел в СИЗО. Однако на здоровье военный не жалуется, сообщил telegram-канал Mash.

«Тимур Иванов сильно похудел в СИЗО, но на здоровье не жалуется. Он содержится в двухместной камере с конференцией», — передает Mash.

Бывший чиновник в камере читает классическую литературу, уточняет Mash со ссылкой на адвоката. К нему еще не допустили родных.

Иванова арестовали по подозрению в получении взятки в размере более миллиарда рублей. В Минобороны он курировал подрядные и субподрядные работы для ведомства. Следствие не отпускает его из-под ареста, опасаясь, что он сбежит в Евросоюз. Басманный суд Москвы 20 июня рассмотрит вопрос о продлении ареста.

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Арестованный за взятку замглавы Минобороны Тимур Иванов сильно похудел в СИЗО. Однако на здоровье военный не жалуется, сообщил telegram-канал Mash. «Тимур Иванов сильно похудел в СИЗО, но на здоровье не жалуется. Он содержится в двухместной камере с конференцией», — передает Mash. Бывший чиновник в камере читает классическую литературу, уточняет Mash со ссылкой на адвоката. К нему еще не допустили родных. Иванова арестовали по подозрению в получении взятки в размере более миллиарда рублей. В Минобороны он курировал подрядные и субподрядные работы для ведомства. Следствие не отпускает его из-под ареста, опасаясь, что он сбежит в Евросоюз. Басманный суд Москвы 20 июня рассмотрит вопрос о продлении ареста.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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