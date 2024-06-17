Происшествия Криминал Басманный суд решит вопрос о продлении ареста замглавы Минобороны Иванова 17 июня 2024 в 13:20 Размер текста - 17 + Басманный суд рассмотрит вопрос о продлении ареста Тимуру Иванову Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU новость из сюжета Замглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке Вопрос о продлении ареста замглавы Минобороны РФ Тимуру Иванову рассмотрит Басманный суд Москвы 20 июня. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «Басманный суд Москвы 20 июня рассмотрит вопрос о продлении ареста», — сказали в правоохранительных органах. Информацию об этом передает ТАСС. Московский городской суд 8 мая признал законным арест Иванова, обвиняемого в получении одной из крупнейших взяток в истории современной России на сумму 1,185 миллиарда рублей. На данный момент он арестован до 23 июня. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Вопрос о продлении ареста замглавы Минобороны РФ Тимуру Иванову рассмотрит Басманный суд Москвы 20 июня. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «Басманный суд Москвы 20 июня рассмотрит вопрос о продлении ареста», — сказали в правоохранительных органах. Информацию об этом передает ТАСС. Московский городской суд 8 мая признал законным арест Иванова, обвиняемого в получении одной из крупнейших взяток в истории современной России на сумму 1,185 миллиарда рублей. На данный момент он арестован до 23 июня. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям