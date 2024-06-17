Басманный суд решит вопрос о продлении ареста замглавы Минобороны Иванова

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Замминистр обороны Тимур Иванов посетил Пермское суворовское военное училище. Пермь, иванов тимур
Басманный суд рассмотрит вопрос о продлении ареста Тимуру Иванову Фото:
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Замглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке

Вопрос о продлении ареста замглавы Минобороны РФ Тимуру Иванову рассмотрит Басманный суд Москвы 20 июня. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«Басманный суд Москвы 20 июня рассмотрит вопрос о продлении ареста», — сказали в правоохранительных органах. Информацию об этом передает ТАСС.

Московский городской суд 8 мая признал законным арест Иванова, обвиняемого в получении одной из крупнейших взяток в истории современной России на сумму 1,185 миллиарда рублей. На данный момент он арестован до 23 июня.

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Вопрос о продлении ареста замглавы Минобороны РФ Тимуру Иванову рассмотрит Басманный суд Москвы 20 июня. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «Басманный суд Москвы 20 июня рассмотрит вопрос о продлении ареста», — сказали в правоохранительных органах. Информацию об этом передает ТАСС. Московский городской суд 8 мая признал законным арест Иванова, обвиняемого в получении одной из крупнейших взяток в истории современной России на сумму 1,185 миллиарда рублей. На данный момент он арестован до 23 июня.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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