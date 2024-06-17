Сыгравший Гендальфа и Магнето актер попал в больницу

Актер Иэн Маккеллен, сыгравший Гендальфа и Магнето, попал в больницу после падения со сцены во время спектакля в Лондоне. Об этом сообщает британская газета.
«Сэр Иэн Маккеллен был доставлен в больницу после падения со сцены. Это произошло во время спектакля Player Kings в театре Ноэля Кауарда в Лондоне», — передает The Mirror.
Один из зрителей, присутствовавших на выступлении, заявил, что «аудитория была шокирована» падением Маккеллена. Персонал усердно пытался помочь ему.
Актер является звездой трилогии «Властелин колец», где он сыграл волшебника Гендальфа. Также он наиболее известен по роли Магнето в «Людях Икс». Данных о серьезности травмы у 85-летнего британского актёра пока нет.
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