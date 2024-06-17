17 июня 2024

Власти ХМАО спрогнозировали пик паводка в регионе

В ХМАО пик паводка ожидается в конце июня
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Пик паводка в ХМАО ожидается в конце июня
Пик паводка в ХМАО ожидается в конце июня Фото:
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Паводок 2024 в ХМАО

Пик паводка в Ханты-Мансийском автономном округе ожидается в конце июня. Об этом на заседании комиссии по ЧС доложила начальник Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды округа Ольга Волковская, сообщается на сайте правительства Югры.

«Пик половодья еще не наступил, процесс продлится до конца июня. Ситуация находится на постоянном контроле», — процитировали Волковскую в публикации. Она отметила, что колебание уровня воды в реках региона за сутки составило от -24 до +10 сантиметров.

В заседании комиссии также приняли участие главы муниципалитетов с наибольшим риском затопления в результате паводка и временно исполняющий обязанности губернатора округа Руслан Кухарук. Всего на борьбу с последствиями половодья брошены силы 4617 человек и задействованы 1022 единицы техники. По всему округу запланировано 65 пунктов временного размещения, которые смогут вместить почти 9 тысяч человек.

Врио губернатора ХМАО распорядился о том, чтобы сотрудники полиции регулярно патрулировали районы, затопленные водой. По его словам, такие меры по защите имущества помогут югорчанам с большей готовностью согласиться на эвакуацию.

В конце заседания комиссии Кухарук подчеркнул, что необходим контроль всех мероприятий, которые связаны с паводком и пожароопасным периодом. «Просьба каждому руководителю муниципалитетов — быть включенным в работу, осуществлять мониторинг в постоянном режиме», — подвел итог врио главы региона.

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Пик паводка в Ханты-Мансийском автономном округе ожидается в конце июня. Об этом на заседании комиссии по ЧС доложила начальник Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды округа Ольга Волковская, сообщается на сайте правительства Югры. «Пик половодья еще не наступил, процесс продлится до конца июня. Ситуация находится на постоянном контроле», — процитировали Волковскую в публикации. Она отметила, что колебание уровня воды в реках региона за сутки составило от -24 до +10 сантиметров. В заседании комиссии также приняли участие главы муниципалитетов с наибольшим риском затопления в результате паводка и временно исполняющий обязанности губернатора округа Руслан Кухарук. Всего на борьбу с последствиями половодья брошены силы 4617 человек и задействованы 1022 единицы техники. По всему округу запланировано 65 пунктов временного размещения, которые смогут вместить почти 9 тысяч человек. Врио губернатора ХМАО распорядился о том, чтобы сотрудники полиции регулярно патрулировали районы, затопленные водой. По его словам, такие меры по защите имущества помогут югорчанам с большей готовностью согласиться на эвакуацию. В конце заседания комиссии Кухарук подчеркнул, что необходим контроль всех мероприятий, которые связаны с паводком и пожароопасным периодом. «Просьба каждому руководителю муниципалитетов — быть включенным в работу, осуществлять мониторинг в постоянном режиме», — подвел итог врио главы региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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