Власти ХМАО спрогнозировали пик паводка в регионе

Пик паводка в Ханты-Мансийском автономном округе ожидается в конце июня. Об этом на заседании комиссии по ЧС доложила начальник Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды округа Ольга Волковская, сообщается на сайте правительства Югры.
«Пик половодья еще не наступил, процесс продлится до конца июня. Ситуация находится на постоянном контроле», — процитировали Волковскую в публикации. Она отметила, что колебание уровня воды в реках региона за сутки составило от -24 до +10 сантиметров.
В заседании комиссии также приняли участие главы муниципалитетов с наибольшим риском затопления в результате паводка и временно исполняющий обязанности губернатора округа Руслан Кухарук. Всего на борьбу с последствиями половодья брошены силы 4617 человек и задействованы 1022 единицы техники. По всему округу запланировано 65 пунктов временного размещения, которые смогут вместить почти 9 тысяч человек.
Врио губернатора ХМАО распорядился о том, чтобы сотрудники полиции регулярно патрулировали районы, затопленные водой. По его словам, такие меры по защите имущества помогут югорчанам с большей готовностью согласиться на эвакуацию.
В конце заседания комиссии Кухарук подчеркнул, что необходим контроль всех мероприятий, которые связаны с паводком и пожароопасным периодом. «Просьба каждому руководителю муниципалитетов — быть включенным в работу, осуществлять мониторинг в постоянном режиме», — подвел итог врио главы региона.
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