Роспотребнадзор ХМАО заявил о небезопасности котокафе

Роспотребнадзор ХМАО предупредил югорчан о небезопасности котокафе (заведение, где проживают кошки — прим. URA.RU), где гостям подают еду и напитки. Животные могут являться разносчиками инфекций, поэтому еда в котокафе для гостей противоречит санитарным нормам. Об этом рассказала главный специалист отдела санитарного надзора Роспотребнадзора ХМАО Евгения Гуляева.
«В заведениях, которые позиционируют себя как котокафе, еду подавать нельзя. С точки зрения закона, еда и кошки — это не совместимые вещи. В котокафе, как правило, живет несколько десятков кошек. Посетители приходят туда, чтобы поиграть с животными. И иногда гостям предлагают чай, кофе, печенье. Такой формат, когда предлагают еду, нарушает санитарное благополучие население. Нужно выбирать: либо кошки, либо еда», — рассказала Гультяева в подкасте, опубликованном в telegram-канале окружного надзорного ведомства.
В других заведениях общепита также запрещено проживание животных и птиц. «Санитарными правилами запрещено содержание в помещениях общественного питаниях синатропных (организмы, чей образ тесно связан с жизнью человека) животных и птиц. Суды обычно считают кошек таковыми и штрафуют кафе и рестораны, в которых они живут. Кошки и собаки могут быть переносчиками инфекций, оставлять шерсть и бегать по столам», — добавила Гультяева.
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