В Челябинске открыли движение трамваев на Чичерина

В Челябинске завершился первый этап ремонта трамвайных путей на пересечении Каслинской и проспекта Победы. Открыто движение трамваев под номерами 3, 14, 15, 16, 22 на Чичерина. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.
«Завершен первый этап ремонта трамвайных путей на пересечении Каслинской и проспекта Победы. Уложены пути на прямом участке», — сообщили в ведомстве.
В ведомстве отметили, трамвай №3 был направлен по маршруту Чичерина — Российская — Карла Маркса — Кирова — Чичерина, 14 по маршруту Чичерина — Кирова — Областная больница, 16 будет курсировать по Чичерина — Кирова — Карла Маркса — Российская — ЧГРЭС. При этом с 20 часов 25 июня трамвай №18 запустят по маршруту Чистопольская — Горького — ЧЭМК. Трамваи №15 и №22 вернулись на привычный маршрут, но есть ограничения.
Ремонт стрелочного узла Каслинский продолжается, трамваи №19, №20 временно отменены. Продолжает работу автобус КМ1 Теплотехнический институт — ЧМК.
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