Роспотребнадзор ХМАО помог покупателям засудить DNS из-за проблем с самокатом

Роспотребнадзор помог жителям ХМАО отсудить у сети DNS денежную компенсацию за проблемы с самокатом. Семья ребенка-инвалида обратилась в магазин за гарантийным ремонтом спустя две недели после покупки, но им отказали.
«Не согласившись с этим решением, родители подали заявление на возврат денежных средств за товар ненадлежащего качества. Однако претензия осталась без ответа. Территориальный отдел встал на защиту прав потребителя с иском в суде о признании действий ООО „ДНС Ритейл“ незаконными», — говорится в telegram-канале окружного ведомства.
На предварительном заседании выяснилось, что магазин все-таки вернул покупателям почти 40 тысяч за самокат. Однако суд также взыскал с ритейлера неустойку, компенсацию морального вреда и штраф за неудовлетворение требований потребителя. Общая сумма составила почти 46 тысяч рублей рублей.
Ранее URA.RU рассказывало, что другой житель ХМАО засудил сеть «М.Видео». Тогда продавец магазина разрезал покупателю палец блендером.
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