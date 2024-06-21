Жители ХМАО будут медитировать и стоять на гвоздях на опен-эйр фестивале

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В Сургутском районе на опен-эйр фестивале организуют медитацию и гвоздетерапию
В Сургутском районе на опен-эйр фестивале организуют медитацию и гвоздетерапию Фото:

Югорчан зовут на уличный фестиваль «Дыши» в Сургутском районе, где организуют площадки с медитацией, йогой и гвоздетерапией. Гостей ждет дневная и ночная программа с концертами диджеев из Москвы.

«Духовные практики: йога, гвоздетерапия, медитация. Игры и лекции о здоровом питании. Музыкальный джем, спортивные мероприятия», — следует из афиши, опубликованной на сайте фестиваля. Организаторы также подготовили и детскую программу с бэби-йогой, сладким баром и флешмобом.

Ночью на сцене выступят диджеи из Москвы и Санкт-Петербурга. На площадке фестиваля будут работать три танцпола.

Также в Сургуте проходит летний сезон уличных концертов. На грядущих выходных музыканты городской филармонии выступят с тремя разными программами. Сезон продлится до 26 июня.

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Югорчан зовут на уличный фестиваль «Дыши» в Сургутском районе, где организуют площадки с медитацией, йогой и гвоздетерапией. Гостей ждет дневная и ночная программа с концертами диджеев из Москвы. «Духовные практики: йога, гвоздетерапия, медитация. Игры и лекции о здоровом питании. Музыкальный джем, спортивные мероприятия», — следует из афиши, опубликованной на сайте фестиваля. Организаторы также подготовили и детскую программу с бэби-йогой, сладким баром и флешмобом. Ночью на сцене выступят диджеи из Москвы и Санкт-Петербурга. На площадке фестиваля будут работать три танцпола. Также в Сургуте проходит летний сезон уличных концертов. На грядущих выходных музыканты городской филармонии выступят с тремя разными программами. Сезон продлится до 26 июня.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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