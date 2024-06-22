Спасатели тушат пожар в 26-этажной высотке (архивное фото)
Пожар в 26-этажной высотке в Астане активно тушат подразделения МЧС Казахстана. Об этом сообщили в ведомстве.
«В эти минуты в городе Астана огнеборцы тушат пожар в здании, расположенном по проспекту Туран 37/9», — передает сообщение ведомства ТАСС. Отмечается, что на данный момент нет информации о возможных погибших или пострадавших.
По данным МЧС, пожар начался на 26 этаже жилого дома, где загорелась наружная обшивка. Местные СМИ сообщают об эвакуации жителей и публикуют видеозаписи, на которых виден дым, окутывающий здание.
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