В Астане полыхает многоэтажный жилой дом. Видео

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Спасатели тушат пожар в 26-этажной высотке (архивное фото) Фото:

Пожар в 26-этажной высотке в Астане активно тушат подразделения МЧС Казахстана. Об этом сообщили в ведомстве.

«В эти минуты в городе Астана огнеборцы тушат пожар в здании, расположенном по проспекту Туран 37/9», — передает сообщение ведомства ТАСС. Отмечается, что на данный момент нет информации о возможных погибших или пострадавших.

По данным МЧС, пожар начался на 26 этаже жилого дома, где загорелась наружная обшивка. Местные СМИ сообщают об эвакуации жителей и публикуют видеозаписи, на которых виден дым, окутывающий здание.

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Пожар в 26-этажной высотке в Астане активно тушат подразделения МЧС Казахстана. Об этом сообщили в ведомстве. «В эти минуты в городе Астана огнеборцы тушат пожар в здании, расположенном по проспекту Туран 37/9», — передает сообщение ведомства ТАСС. Отмечается, что на данный момент нет информации о возможных погибших или пострадавших. По данным МЧС, пожар начался на 26 этаже жилого дома, где загорелась наружная обшивка. Местные СМИ сообщают об эвакуации жителей и публикуют видеозаписи, на которых виден дым, окутывающий здание.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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