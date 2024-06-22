В Астане полыхает многоэтажный жилой дом. Видео

22 июня 2024 в 16:21 Размер текста - 17 +

Спасатели тушат пожар в 26-этажной высотке (архивное фото) Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Пожар в 26-этажной высотке в Астане активно тушат подразделения МЧС Казахстана. Об этом сообщили в ведомстве. «В эти минуты в городе Астана огнеборцы тушат пожар в здании, расположенном по проспекту Туран 37/9», — передает сообщение ведомства ТАСС. Отмечается, что на данный момент нет информации о возможных погибших или пострадавших. По данным МЧС, пожар начался на 26 этаже жилого дома, где загорелась наружная обшивка. Местные СМИ сообщают об эвакуации жителей и публикуют видеозаписи, на которых виден дым, окутывающий здание. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пожар в 26-этажной высотке в Астане активно тушат подразделения МЧС Казахстана. Об этом сообщили в ведомстве. «В эти минуты в городе Астана огнеборцы тушат пожар в здании, расположенном по проспекту Туран 37/9», — передает сообщение ведомства ТАСС. Отмечается, что на данный момент нет информации о возможных погибших или пострадавших. По данным МЧС, пожар начался на 26 этаже жилого дома, где загорелась наружная обшивка. Местные СМИ сообщают об эвакуации жителей и публикуют видеозаписи, на которых виден дым, окутывающий здание.