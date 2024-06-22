На Украине признали неизбежность катастрофы из-за смены тактики РФ

ВС РФ изменили свою тактику и начали наносить массированные удары по энергообъектам Украины. Это, по словам исполнительного директора крупнейшей частной энергетической компании Украины ДТЭК Дмитрия Сахарука, приведет к тому, что зимой в стране будут длительные отключения электроэнергии, которые станут катастрофой для населения.
«Если мы не восстановим существующие поврежденные электростанции, то у людей зимой будет всего четыре часа, чтобы воспользоваться электричеством… Необходимо построить распределенные генераторы в некоторых регионах», — заявил Дмитрий Сахарук, его слова приводит CNN.
В статье отметили, что сейчас Россия оказывает колоссальное давление на энергосистему Украины. Для ударов ВС РФ стали применять более совершенное вооружение. Другие руководители украинских компаний и официальные лица подтвердили, что зимой избежать отключений электричества точно не удастся, поэтому на данный момент идет работа на минимизацию последствий.
Сегодня, 22 июня, ВС РФ нанесли групповой удар по энергообъектам Украины. Воздушная тревога работала по всей территории страны. В Минобороны РФ отметили, что удар был нанесен из-за украинских атак по российской энергосистеме.
До этого энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила, что с 3 июня вводятся лимиты потребления электроэнергии. Они действуют по всей Украине, сообщает RT. В мае Киев нарастил импорт ресурса до максимума за все время спецоперации, чтобы попытаться покрыть дефицит, передает 360.ru.
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