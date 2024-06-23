В ХМАО спасатель, снявший ребенка с карниза, остался без награды

В Нягани сотрудник "Центроспаса-Югории" спас ребенка, который забрался на карниз
В Нягани спасатель «Центроспаса-Югория» спас ребенка, который едва не упал со второго этажа и остался без награды. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с происшествием.
«В Нягани ребенок выбрался на карниз второго этажа, когда дома не было взрослых. Плакал, просил помощи. Еще немного — и он бы упал, но ему помог сотрудник „Центроспаса-Югории“. Но за это руководство его никак не отметило», — рассказал источник.
URA.RU направило запрос в Департамент региональной безопасности Югры. На момент публикации ответ не поступил.
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