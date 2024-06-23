23 июня 2024

В ХМАО спасатель, снявший ребенка с карниза, остался без награды

© Служба новостей «URA.RU»
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В Нягани сотрудник "Центроспаса-Югории" спас ребенка, который забрался на карниз
В Нягани сотрудник "Центроспаса-Югории" спас ребенка, который забрался на карниз Фото:

В Нягани спасатель «Центроспаса-Югория» спас ребенка, который едва не упал со второго этажа и остался без награды. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с происшествием.

«В Нягани ребенок выбрался на карниз второго этажа, когда дома не было взрослых. Плакал, просил помощи. Еще немного — и он бы упал, но ему помог сотрудник „Центроспаса-Югории“. Но за это руководство его никак не отметило», — рассказал источник.

URA.RU направило запрос в Департамент региональной безопасности Югры. На момент публикации ответ не поступил.

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В Нягани спасатель «Центроспаса-Югория» спас ребенка, который едва не упал со второго этажа и остался без награды. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с происшествием. «В Нягани ребенок выбрался на карниз второго этажа, когда дома не было взрослых. Плакал, просил помощи. Еще немного — и он бы упал, но ему помог сотрудник „Центроспаса-Югории“. Но за это руководство его никак не отметило», — рассказал источник. URA.RU направило запрос в Департамент региональной безопасности Югры. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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