Чиновников Вологодской области научат лучше работать с людьми перед выборами

В Вологодской области проходит обучение глав муниципалитетов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Главы вологодских муниципалитетов проходят обучение по работе с людьми в период выборов
Главы вологодских муниципалитетов проходят обучение по работе с людьми в период выборов Фото:

Внутриполитический блок правительства Вологодской области проводит обучение навыкам отработки негатива для глав муниципалитетов перед выборами губернатора и заксобрания. О начале информационного дня заявил замгубернатора Сергей Жестянников. 

«Информационный день с участием органов местного самоуправления проходит сегодня в Вологде. Поделился с главами муниципалитетов основными итогами стратегической сессии, которая состоялась на прошлой неделе по поручению врио губернатора Георгия Филимонова», — сообщил Жестянников. 

Анонимные интернет-ресурсы, близкие к вологодскому внутриполу, сообщают, что там же для глав муниципалитетов провели лекции о работе в медиапространстве и отработке негатива. Также муниципальных служащих научили решать проблемы по острому для жителей вопросу ЖКХ. 

В сентябре 2024 года в Вологодской области пройдут выборы губернатора и заксобрания. Они проходят на фоне чисток в областном правительстве и администрациях муниципалитетов. Врио губернатора Георгий Филимонов за несколько месяцев сменил 7 топ-чиновников областного правительства, а также нескольких глав муниципалитетов. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Внутриполитический блок правительства Вологодской области проводит обучение навыкам отработки негатива для глав муниципалитетов перед выборами губернатора и заксобрания. О начале информационного дня заявил замгубернатора Сергей Жестянников.  «Информационный день с участием органов местного самоуправления проходит сегодня в Вологде. Поделился с главами муниципалитетов основными итогами стратегической сессии, которая состоялась на прошлой неделе по поручению врио губернатора Георгия Филимонова», — сообщил Жестянников.  Анонимные интернет-ресурсы, близкие к вологодскому внутриполу, сообщают, что там же для глав муниципалитетов провели лекции о работе в медиапространстве и отработке негатива. Также муниципальных служащих научили решать проблемы по острому для жителей вопросу ЖКХ.  В сентябре 2024 года в Вологодской области пройдут выборы губернатора и заксобрания. Они проходят на фоне чисток в областном правительстве и администрациях муниципалитетов. Врио губернатора Георгий Филимонов за несколько месяцев сменил 7 топ-чиновников областного правительства, а также нескольких глав муниципалитетов. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...