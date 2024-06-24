Чиновников Вологодской области научат лучше работать с людьми перед выборами

Внутриполитический блок правительства Вологодской области проводит обучение навыкам отработки негатива для глав муниципалитетов перед выборами губернатора и заксобрания. О начале информационного дня заявил замгубернатора Сергей Жестянников.
«Информационный день с участием органов местного самоуправления проходит сегодня в Вологде. Поделился с главами муниципалитетов основными итогами стратегической сессии, которая состоялась на прошлой неделе по поручению врио губернатора Георгия Филимонова», — сообщил Жестянников.
Анонимные интернет-ресурсы, близкие к вологодскому внутриполу, сообщают, что там же для глав муниципалитетов провели лекции о работе в медиапространстве и отработке негатива. Также муниципальных служащих научили решать проблемы по острому для жителей вопросу ЖКХ.
В сентябре 2024 года в Вологодской области пройдут выборы губернатора и заксобрания. Они проходят на фоне чисток в областном правительстве и администрациях муниципалитетов. Врио губернатора Георгий Филимонов за несколько месяцев сменил 7 топ-чиновников областного правительства, а также нескольких глав муниципалитетов.
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