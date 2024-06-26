Телеведущая из Магнитогорска с детьми едва не погибла в автоаварии в Башкирии

В ДТП под Магнитогорском пострадала телеведущая Наумова и ее дети
© Служба новостей «URA.RU»
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Дина Наумова Магнитогорск
Дина Наумова — мать троих детей Фото:

Ведущая телекомпании «ТВ-ИН» из Магнитогорска (Челябинская область) и трое ее детей получили тяжелые травмы после лобового столкновения двух автомобилей в Белорецком районе Башкирии. Информацию об аварии сообщили в Белорецком райотделе Госавтоинспекции.

«В Белорецком районе 26 июня около двух часов дня на 238 км автодороги Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск произошло столкновение двух автомобилей — „Киа Рио“ и „Лада Веста“. В результате происшествия пострадали четыре человека в автомобиле „Киа Рио“, в том числе трое несовершеннолетних пассажиров. С различными травмами они госпитализированы», — сообщили в отделе. Кто из водителей является виновником ДТП, не сообщается.

По данным URA.RU, в корейском автомобиле ехала телеведущая магнитогорской компании «ТВ-ИН» Дина Наумова и трое ее детей. По предварительным данным, у 12-летнего сына журналистки сломан позвоночник, у семилетней дочери — перелом таза, а девятилетней девочке раздробило челюсть. У Наумовой — тупая травма живота и множественные ушибы.

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Ведущая телекомпании «ТВ-ИН» из Магнитогорска (Челябинская область) и трое ее детей получили тяжелые травмы после лобового столкновения двух автомобилей в Белорецком районе Башкирии. Информацию об аварии сообщили в Белорецком райотделе Госавтоинспекции. «В Белорецком районе 26 июня около двух часов дня на 238 км автодороги Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск произошло столкновение двух автомобилей — „Киа Рио“ и „Лада Веста“. В результате происшествия пострадали четыре человека в автомобиле „Киа Рио“, в том числе трое несовершеннолетних пассажиров. С различными травмами они госпитализированы», — сообщили в отделе. Кто из водителей является виновником ДТП, не сообщается. По данным URA.RU, в корейском автомобиле ехала телеведущая магнитогорской компании «ТВ-ИН» Дина Наумова и трое ее детей. По предварительным данным, у 12-летнего сына журналистки сломан позвоночник, у семилетней дочери — перелом таза, а девятилетней девочке раздробило челюсть. У Наумовой — тупая травма живота и множественные ушибы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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