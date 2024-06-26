Жена погибшего на серовском заводе электромонтера обвиняет в трагедии крановщика

26 июня 2024 в 21:23 Размер текста - 17 +

Женщина уверяет, что на заводе уже был подобный случай Фото: Илья Московец © URA.RU Супруга погибшего на Серовском ферросплавном заводе (Свердловская область) 33-летнего электромонтера Константина считает, что в трагедии виноват его коллега — крановщик. Она рассказала, что муж трудился на предприятии 14 лет. «Тут он тоже в кране менял на высоте. А чтобы там поменять, ему нужно отключить электричество. Я не верю, что он забыл это сделать. Я думаю, что он отключил, а кто-то не посмотрел, что идут работы, и включил. Скорее всего, крановщик», — передает «4 канал» слова женщины. По ее словам, Константин работал на заводе 14 лет и был одним из лучших электромонтеров. При этом она утверждает, что на предприятии старое оборудование и там уже было подобное ЧП. Инцидент произошел в ночь на 26 июня. Прокуратура сообщала, что в момент удара током рабочий менял электродвигатель. Сотрудники местного отдела ведомства проверят работу завода, а также установят лицо, ответственное за технику безопасности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Супруга погибшего на Серовском ферросплавном заводе (Свердловская область) 33-летнего электромонтера Константина считает, что в трагедии виноват его коллега — крановщик. Она рассказала, что муж трудился на предприятии 14 лет. «Тут он тоже в кране менял на высоте. А чтобы там поменять, ему нужно отключить электричество. Я не верю, что он забыл это сделать. Я думаю, что он отключил, а кто-то не посмотрел, что идут работы, и включил. Скорее всего, крановщик», — передает «4 канал» слова женщины. По ее словам, Константин работал на заводе 14 лет и был одним из лучших электромонтеров. При этом она утверждает, что на предприятии старое оборудование и там уже было подобное ЧП. Инцидент произошел в ночь на 26 июня. Прокуратура сообщала, что в момент удара током рабочий менял электродвигатель. Сотрудники местного отдела ведомства проверят работу завода, а также установят лицо, ответственное за технику безопасности.