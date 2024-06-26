26 июня 2024

Челябинские силовики отработали действия при террористической угрозе. Фото

В Челябинской области прошли антитеррористические учения
© Служба новостей «URA.RU»
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Тактико-специальное учение «Арсенал - 2018» на территории Карабашского городского округа Челябинской области, ми8, десантирование, военные учения, учения спецслужб, спецназ
Силовики отрабатывали действия по ликвидации террористов с земли, воды и воздуха Фото:

Сотрудники правоохранительных и силовых структур Челябинской области отработали действия, направленные на подавление террористической угрозы объектам топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону, учения шли несколько дней во время которых отрабатывалось межведомственное взаимодействие.

«Целями обеспечения безопасности объектов ТЭК являются их устойчивое и безопасное функционирование, защита интересов личности, общества и государства в рассматриваемой сфере от актов незаконного вмешательства. В процессе учения отрабатывалось межведомственное взаимодействие по информированию при террористической угрозе и действиям сил и средств оперативного штаба, выделенных для проведения контртеррористической операции», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.

В ходе учений сотрудники отрабатывали противодействие террористам с земли, воды и воздуха. Личный состав десантировался с вертолета, с катера и приступал к выполнению задач. В мероприятиях приняли участие сотрудники областного УФСБ, региональные структуры Погранслужбы ФСБ, МВД, СК, МЧС, ФСИН, ФСО России, Росгвардии, ЮУ ЛУ МВД России на транспорте, а также антитеррористические комиссии Челябинской области и Миасского городского округа.

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Сотрудники правоохранительных и силовых структур Челябинской области отработали действия, направленные на подавление террористической угрозы объектам топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону, учения шли несколько дней во время которых отрабатывалось межведомственное взаимодействие. «Целями обеспечения безопасности объектов ТЭК являются их устойчивое и безопасное функционирование, защита интересов личности, общества и государства в рассматриваемой сфере от актов незаконного вмешательства. В процессе учения отрабатывалось межведомственное взаимодействие по информированию при террористической угрозе и действиям сил и средств оперативного штаба, выделенных для проведения контртеррористической операции», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону. В ходе учений сотрудники отрабатывали противодействие террористам с земли, воды и воздуха. Личный состав десантировался с вертолета, с катера и приступал к выполнению задач. В мероприятиях приняли участие сотрудники областного УФСБ, региональные структуры Погранслужбы ФСБ, МВД, СК, МЧС, ФСИН, ФСО России, Росгвардии, ЮУ ЛУ МВД России на транспорте, а также антитеррористические комиссии Челябинской области и Миасского городского округа.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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