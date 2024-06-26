Сотрудники правоохранительных и силовых структур Челябинской области отработали действия, направленные на подавление террористической угрозы объектам топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону, учения шли несколько дней во время которых отрабатывалось межведомственное взаимодействие.
«Целями обеспечения безопасности объектов ТЭК являются их устойчивое и безопасное функционирование, защита интересов личности, общества и государства в рассматриваемой сфере от актов незаконного вмешательства. В процессе учения отрабатывалось межведомственное взаимодействие по информированию при террористической угрозе и действиям сил и средств оперативного штаба, выделенных для проведения контртеррористической операции», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.
В ходе учений сотрудники отрабатывали противодействие террористам с земли, воды и воздуха. Личный состав десантировался с вертолета, с катера и приступал к выполнению задач. В мероприятиях приняли участие сотрудники областного УФСБ, региональные структуры Погранслужбы ФСБ, МВД, СК, МЧС, ФСИН, ФСО России, Росгвардии, ЮУ ЛУ МВД России на транспорте, а также антитеррористические комиссии Челябинской области и Миасского городского округа.
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