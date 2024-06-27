В Свердловской области выявили 17 коррупционных преступлений в сфере ЖКХ. Фото

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Четыре уголовных дела о коррупции направлены в суд Фото:

В Свердловской области с начала 2024 года сыщики УЭБиПК выявили 17 криминальных эпизодов в сфере ЖКХ. В суды направлены уже четыре уголовных дела, рассказал URA.RU руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

«Только с начала 2024 года сыщиками УЭБиПК установлены 17 криминальных эпизодов в данной отрасли. В суды из следственных подразделений направлены с утвержденными обвинительными заключениями для рассмотрения по существу четыре уголовных дела», — следует из сообщения.

По словам полковника Горелых, в Невьянске силовики пресекли кражу средств со счета формирования фонда капремонта, которые собирали с собственники, а в Кушве руководитель компании попался, когда также незаконно получал деньги. «Таких примеров можно приводить множество. Как правило, каждый случай выявленных органами внутренних дел афер вызывает широкий общественный резонанс и большое количество материалов в СМИ», — сказал представитель свердловской полиции, отметив, что ситуация в сфере ЖКХ стоит на контроле у силовиков. Он подчеркнул, что борются с коррупцией, помимо МВД, сотрудники Росфинмониторинга, прокуратуры, СКР, ФСБ и налоговой.

Силовики держат на постоянном контроле ситуацию в сфере ЖКХ
Силовики держат на постоянном контроле ситуацию в сфере ЖКХ
Фото:

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В Свердловской области с начала 2024 года сыщики УЭБиПК выявили 17 криминальных эпизодов в сфере ЖКХ. В суды направлены уже четыре уголовных дела, рассказал URA.RU руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. «Только с начала 2024 года сыщиками УЭБиПК установлены 17 криминальных эпизодов в данной отрасли. В суды из следственных подразделений направлены с утвержденными обвинительными заключениями для рассмотрения по существу четыре уголовных дела», — следует из сообщения. По словам полковника Горелых, в Невьянске силовики пресекли кражу средств со счета формирования фонда капремонта, которые собирали с собственники, а в Кушве руководитель компании попался, когда также незаконно получал деньги. «Таких примеров можно приводить множество. Как правило, каждый случай выявленных органами внутренних дел афер вызывает широкий общественный резонанс и большое количество материалов в СМИ», — сказал представитель свердловской полиции, отметив, что ситуация в сфере ЖКХ стоит на контроле у силовиков. Он подчеркнул, что борются с коррупцией, помимо МВД, сотрудники Росфинмониторинга, прокуратуры, СКР, ФСБ и налоговой.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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