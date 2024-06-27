В Свердловской области выявили 17 коррупционных преступлений в сфере ЖКХ. Фото

27 июня 2024 в 15:31 Размер текста - 17 +

Четыре уголовных дела о коррупции направлены в суд Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Свердловской области с начала 2024 года сыщики УЭБиПК выявили 17 криминальных эпизодов в сфере ЖКХ. В суды направлены уже четыре уголовных дела, рассказал URA.RU руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. «Только с начала 2024 года сыщиками УЭБиПК установлены 17 криминальных эпизодов в данной отрасли. В суды из следственных подразделений направлены с утвержденными обвинительными заключениями для рассмотрения по существу четыре уголовных дела», — следует из сообщения. По словам полковника Горелых, в Невьянске силовики пресекли кражу средств со счета формирования фонда капремонта, которые собирали с собственники, а в Кушве руководитель компании попался, когда также незаконно получал деньги. «Таких примеров можно приводить множество. Как правило, каждый случай выявленных органами внутренних дел афер вызывает широкий общественный резонанс и большое количество материалов в СМИ», — сказал представитель свердловской полиции, отметив, что ситуация в сфере ЖКХ стоит на контроле у силовиков. Он подчеркнул, что борются с коррупцией, помимо МВД, сотрудники Росфинмониторинга, прокуратуры, СКР, ФСБ и налоговой. Силовики держат на постоянном контроле ситуацию в сфере ЖКХ Фото: руководитель пресс-службы свердловского полицейского главка Валерий Горелых Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области с начала 2024 года сыщики УЭБиПК выявили 17 криминальных эпизодов в сфере ЖКХ. В суды направлены уже четыре уголовных дела, рассказал URA.RU руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. «Только с начала 2024 года сыщиками УЭБиПК установлены 17 криминальных эпизодов в данной отрасли. В суды из следственных подразделений направлены с утвержденными обвинительными заключениями для рассмотрения по существу четыре уголовных дела», — следует из сообщения. По словам полковника Горелых, в Невьянске силовики пресекли кражу средств со счета формирования фонда капремонта, которые собирали с собственники, а в Кушве руководитель компании попался, когда также незаконно получал деньги. «Таких примеров можно приводить множество. Как правило, каждый случай выявленных органами внутренних дел афер вызывает широкий общественный резонанс и большое количество материалов в СМИ», — сказал представитель свердловской полиции, отметив, что ситуация в сфере ЖКХ стоит на контроле у силовиков. Он подчеркнул, что борются с коррупцией, помимо МВД, сотрудники Росфинмониторинга, прокуратуры, СКР, ФСБ и налоговой.