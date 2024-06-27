В полиции Екатеринбурга появился новый начальник. Скрин

Подполковник Зотов стал врио начальника полиции Екатеринбурга

27 июня 2024 в 17:40 Размер текста - 17 +

Владимир Зотов временно заменяет ушедшего Александра Кашигина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Врио начальника полиции Екатеринбурга стал подполковник Владимир Зотов, одновременно являющийся замглавы подполковника Максима Метелицы. Об этом URA.RU сообщил источник. До этого должность занимал полковник Александр Кашигин. «Зотов находится на должности замначальника по оперативной работе УМВД и временно заменяет ушедшего в отставку Кашигина», — пояснил собеседник агентства. Карточка последнего пропала с сайта ведомства, а Зотова — появилась. Осенью 2022 года Зотов возглавил отдел экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД Екатеринбурга. Тогда своим назначением, по данным URA.RU, он якобы был недоволен. Рассчитывал на лучшие варианты продолжения карьеры. Об отставке Кашигина стало известно в конце марта. Незадолго до отпуска он провел масштабную операцию в центре города, где подтвердил URA.RU свое намерение. Несмотря на это, некоторые коллеги были убеждены, что он отзовет рапорт (подобное с ним уже случалось). Среди полицейских полковник пользовался авторитетом. По данным агентства, отставка может быть связана с кадровым дефицитом в полиции — в таких условиях просто нереально эффективно выполнять задачи, которых меньше не становится. Владимир Зотов является замглавы Максима Метелицы Скриншот с сайта УМВД России по Екатеринбургу Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Врио начальника полиции Екатеринбурга стал подполковник Владимир Зотов, одновременно являющийся замглавы подполковника Максима Метелицы. Об этом URA.RU сообщил источник. До этого должность занимал полковник Александр Кашигин. «Зотов находится на должности замначальника по оперативной работе УМВД и временно заменяет ушедшего в отставку Кашигина», — пояснил собеседник агентства. Карточка последнего пропала с сайта ведомства, а Зотова — появилась. Осенью 2022 года Зотов возглавил отдел экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД Екатеринбурга. Тогда своим назначением, по данным URA.RU, он якобы был недоволен. Рассчитывал на лучшие варианты продолжения карьеры. Об отставке Кашигина стало известно в конце марта. Незадолго до отпуска он провел масштабную операцию в центре города, где подтвердил URA.RU свое намерение. Несмотря на это, некоторые коллеги были убеждены, что он отзовет рапорт (подобное с ним уже случалось). Среди полицейских полковник пользовался авторитетом. По данным агентства, отставка может быть связана с кадровым дефицитом в полиции — в таких условиях просто нереально эффективно выполнять задачи, которых меньше не становится.