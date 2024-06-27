На краевом балу пермских выпускников развлекали жирафы и Кирилл Скрипник. Фото, видео

В центре Перми прошел краевой бал выпускников
© Служба новостей «URA.RU»
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Бал
Выпускники танцевали под хиты Кирилла Скрипника Фото:

В центре Перми 27 июня прошел краевой бал выпускников. Он собрал более пяти тысяч ребят со всего региона. На городской эспланаде работали различные интерактивные площадки, выступали музыканты. Корреспондент URA.RU также запечатлел огромных жирафов, которые ходили перед сценой. Завершило вечер выступления финалиста шоу «Голос», артиста музыкального лейбла Black Star Кирилла Скрипника.

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В центре Перми 27 июня прошел краевой бал выпускников. Он собрал более пяти тысяч ребят со всего региона. На городской эспланаде работали различные интерактивные площадки, выступали музыканты. Корреспондент URA.RU также запечатлел огромных жирафов, которые ходили перед сценой. Завершило вечер выступления финалиста шоу «Голос», артиста музыкального лейбла Black Star Кирилла Скрипника.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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