В центре Перми прошел краевой бал выпускников

Выпускники танцевали под хиты Кирилла Скрипника Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В центре Перми 27 июня прошел краевой бал выпускников. Он собрал более пяти тысяч ребят со всего региона. На городской эспланаде работали различные интерактивные площадки, выступали музыканты. Корреспондент URA.RU также запечатлел огромных жирафов, которые ходили перед сценой. Завершило вечер выступления финалиста шоу «Голос», артиста музыкального лейбла Black Star Кирилла Скрипника.