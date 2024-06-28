Пятый иностранец расторг контракт с «Уралом» после вылета клуба из РПЛ

Футбольный клуб «Урал» и бразильский нападающий Гильерме Шеттине по обоюдному согласию расторгли контракт. В течение сезона спортсмен сыграл за «шмелей» 33 матча, рассказали в пресс-службе клуба.
«Наш клуб и Гильерме Шеттине расторгли контракт по обоюдному согласию. В „Урале“ он отыграл один сезон, в котором провел 33 официальных матча и забил четыре гола», — следует из сообщения.
«Урал» вылетел из РПЛ, проиграв тольяттинскому «Акрону» 1 июня. Команду уже покинули четыре иностранца — полузащитник из Гвинеи Ибраим Сиссе, голландский нападающий с судимостью Рай Влут, португальский защитник Кристиан Кики Нейва Афонсо и украинский футболист Денис Кулаков. Подготовкой состава клуба к новому сезону занялся бывший игрок сборной России по футболу Игорь Смольников.
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