Голландский нападающий с судимостью ушел из «Урала»

Рай Влут, устроивший смертельное ДТП в Голландии, покинул «Урал»

26 июня 2024 в 20:34 Размер текста - 17 +

Рай Влут сыграл за «Урал» 34 матча Фото: Размик Закарян © URA.RU Футбольный клуб «Урал» обоюдно расторг контракт с голландским нападающим Раем Влутом, устроившим ДТП, в котором погиб ребенок. Об этом рассказали в telegram-канале команды. «Нападающий Рай Влут и наш клуб расторгли контракт по обоюдному согласию. Футболист накануне прилетел в Екатеринбург и попрощался с командой», — следует из сообщения. Влут играл за «шмелей» с лета 2022 года. За два года он провел 34 официальных матча и забил семь голов. «К сожалению, серьезная травма, которую Рай получил весной прошлого года, не позволила ему полностью показать свой потенциал в нашей команде», — подчеркнули в клубе. В апреле 2023-го его приговорили к 2,5 года колонии за ДТП, в котором погиб ребенок. Влут, как установило следствие, был за рулем в нетрезвом виде. «Урал» вылетел из РПЛ, проиграв тольяттинскому «Акрону» 1 июня. Команду уже покинули два иностранца — полузащитник из Гвинеи Ибраим Сиссе и украинский футболист Денис Кулаков, который выступал за клуб с 2015 года. Подготовкой состава клуба к новому сезону занялся бывший игрок сборной России по футболу Игорь Смольников. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Футбольный клуб «Урал» обоюдно расторг контракт с голландским нападающим Раем Влутом, устроившим ДТП, в котором погиб ребенок. Об этом рассказали в telegram-канале команды. «Нападающий Рай Влут и наш клуб расторгли контракт по обоюдному согласию. Футболист накануне прилетел в Екатеринбург и попрощался с командой», — следует из сообщения. Влут играл за «шмелей» с лета 2022 года. За два года он провел 34 официальных матча и забил семь голов. «К сожалению, серьезная травма, которую Рай получил весной прошлого года, не позволила ему полностью показать свой потенциал в нашей команде», — подчеркнули в клубе. В апреле 2023-го его приговорили к 2,5 года колонии за ДТП, в котором погиб ребенок. Влут, как установило следствие, был за рулем в нетрезвом виде. «Урал» вылетел из РПЛ, проиграв тольяттинскому «Акрону» 1 июня. Команду уже покинули два иностранца — полузащитник из Гвинеи Ибраим Сиссе и украинский футболист Денис Кулаков, который выступал за клуб с 2015 года. Подготовкой состава клуба к новому сезону занялся бывший игрок сборной России по футболу Игорь Смольников.