ЕС оплатит «железный купол» и линии обороны на границе с Россией

28 июня 2024 в 14:08 Размер текста - 17 +

ЕС собирается профинансировать создание «железного купола», заявил Дональд Туск Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua Евросоюз выделит финансирование для создания системы противовоздушной обороны, известной как «железный купол», по инициативе Польши и Греции. Об этом заявил премьер Польши Дональд Туск после встречи лидеров ЕС. «Польше в итоге удалось „пробить“ этот проект (проект общеевропейской системы ПВО — прим. URA.RU)», — отметил Туск. Помимо этого, странам Балтии и Польше удалось добиться того, чтобы проект балтийской линии обороны на границах с Россией был рассмотрен на уровне Евросоюза. Это решение стало значимым шагом в укреплении оборонной политики региона. Ранее Польша и страны Балтии попросили Евросоюз профинансировать создание линии обороны на границе с Россией и Белоруссией. Стоимость сооружения оценивалась в 2,5 млрд евро, передает 360.ru. В Совфеде РФ данное предложение высмеяли. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Евросоюз выделит финансирование для создания системы противовоздушной обороны, известной как «железный купол», по инициативе Польши и Греции. Об этом заявил премьер Польши Дональд Туск после встречи лидеров ЕС. «Польше в итоге удалось „пробить“ этот проект (проект общеевропейской системы ПВО — прим. URA.RU)», — отметил Туск. Помимо этого, странам Балтии и Польше удалось добиться того, чтобы проект балтийской линии обороны на границах с Россией был рассмотрен на уровне Евросоюза. Это решение стало значимым шагом в укреплении оборонной политики региона. Ранее Польша и страны Балтии попросили Евросоюз профинансировать создание линии обороны на границе с Россией и Белоруссией. Стоимость сооружения оценивалась в 2,5 млрд евро, передает 360.ru. В Совфеде РФ данное предложение высмеяли.