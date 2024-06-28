ЕС оплатит «железный купол» и линии обороны на границе с Россией

Евросоюз выделит финансирование для создания системы противовоздушной обороны, известной как «железный купол», по инициативе Польши и Греции. Об этом заявил премьер Польши Дональд Туск после встречи лидеров ЕС.
«Польше в итоге удалось „пробить“ этот проект (проект общеевропейской системы ПВО — прим. URA.RU)», — отметил Туск. Помимо этого, странам Балтии и Польше удалось добиться того, чтобы проект балтийской линии обороны на границах с Россией был рассмотрен на уровне Евросоюза. Это решение стало значимым шагом в укреплении оборонной политики региона.
Ранее Польша и страны Балтии попросили Евросоюз профинансировать создание линии обороны на границе с Россией и Белоруссией. Стоимость сооружения оценивалась в 2,5 млрд евро, передает 360.ru. В Совфеде РФ данное предложение высмеяли.
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