Московский суд зарегистрировал иск Успенской к Киркорову

28 июня 2024 в 16:02 Размер текста - 17 +

Суд Москвы зарегистрировал иск Любови Успенской против Филиппа Киркорова Фото: Владимир Андреев © URA.RU Таганский районный суд Москвы зарегистрировал иск от российской певицы Любови Успенской в адрес артиста Филиппа Киркорова. Она обвинила мужчину в посягательстве на ее честь и достоинство. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы. «Иск принят к производству суда, по делу проводится подготовка к судебному разбирательству. <…> Представитель Успенской Л.З. в иске указала, что порочащими являются сведения, распространенные ответчиком в интервью под заголовком „Филипп Киркоров про двойника, ненависть к женщинам и власть в шоубизе!“» — отмечается в telegram-канале судебной пресс-службы. Певица подавала иск против Киркорова еще в начале июня. Она обвинила артиста в оскорблении. По ее словам, таким образом Киркоров опорочил ее репутацию. Артист называл певицу «попрошайкой», передает 360.ru . До этого сам Киркоров подал иск против Успенской, также по причине оскорблений, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Таганский районный суд Москвы зарегистрировал иск от российской певицы Любови Успенской в адрес артиста Филиппа Киркорова. Она обвинила мужчину в посягательстве на ее честь и достоинство. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы. «Иск принят к производству суда, по делу проводится подготовка к судебному разбирательству. <…> Представитель Успенской Л.З. в иске указала, что порочащими являются сведения, распространенные ответчиком в интервью под заголовком „Филипп Киркоров про двойника, ненависть к женщинам и власть в шоубизе!“» — отмечается в telegram-канале судебной пресс-службы. Певица подавала иск против Киркорова еще в начале июня. Она обвинила артиста в оскорблении. По ее словам, таким образом Киркоров опорочил ее репутацию. Артист называл певицу «попрошайкой», передает 360.ru. До этого сам Киркоров подал иск против Успенской, также по причине оскорблений, передает RT.