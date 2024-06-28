Московский суд зарегистрировал иск Успенской к Киркорову

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Похороны Юлии Началовой. Москва, киркоров филипп
Суд Москвы зарегистрировал иск Любови Успенской против Филиппа Киркорова Фото:

Таганский районный суд Москвы зарегистрировал иск от российской певицы Любови Успенской в адрес артиста Филиппа Киркорова. Она обвинила мужчину в посягательстве на ее честь и достоинство. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

«Иск принят к производству суда, по делу проводится подготовка к судебному разбирательству. <…> Представитель Успенской Л.З. в иске указала, что порочащими являются сведения, распространенные ответчиком в интервью под заголовком „Филипп Киркоров про двойника, ненависть к женщинам и власть в шоубизе!“» — отмечается в telegram-канале судебной пресс-службы.

Певица подавала иск против Киркорова еще в начале июня. Она обвинила артиста в оскорблении. По ее словам, таким образом Киркоров опорочил ее репутацию. Артист называл певицу «попрошайкой», передает 360.ru. До этого сам Киркоров подал иск против Успенской, также по причине оскорблений, передает RT.

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Таганский районный суд Москвы зарегистрировал иск от российской певицы Любови Успенской в адрес артиста Филиппа Киркорова. Она обвинила мужчину в посягательстве на ее честь и достоинство. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы. «Иск принят к производству суда, по делу проводится подготовка к судебному разбирательству. <…> Представитель Успенской Л.З. в иске указала, что порочащими являются сведения, распространенные ответчиком в интервью под заголовком „Филипп Киркоров про двойника, ненависть к женщинам и власть в шоубизе!“» — отмечается в telegram-канале судебной пресс-службы. Певица подавала иск против Киркорова еще в начале июня. Она обвинила артиста в оскорблении. По ее словам, таким образом Киркоров опорочил ее репутацию. Артист называл певицу «попрошайкой», передает 360.ru. До этого сам Киркоров подал иск против Успенской, также по причине оскорблений, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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