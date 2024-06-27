Обвиняемый в убийстве экс-прокурора ХМАО выступил с последним словом в суде

Обвиняемый в убийстве экс-прокурора ХМАО Юрия Бедерина Юрий Чекин выступил с последним словом в окружном суде. Он не признал себя виновным ни по одному пункту обвинений и заявил о готовности судиться с председателем коллегии присяжных, передает журналист URA.RU из зала заседаний.
«Я себя виновным ни в одном из преступлений, в котором меня обвиняют, не признаю. Сразу скажу [с сначала процесса], когда набирались присяжные — с самого начала шли нарушения моих прав», — сказал Юрий Чекин. Оглашение приговора состоится 3 июля.
По словам подсудимого, суд не принял во внимание ряд документов, которые свидетельствуют о его невиновности, в том числе распечатку разговора с убийцей бизнесменов Руппеля и Израилова, который раскрывает обстоятельства и мотивы преступления (документ есть в распоряжении редакции). По ним также, как заказчика, обвинили Чекина. Кроме того, в суд не были вызваны порядка 200 свидетелей, которые могли дать показания в защиту подсудимого. Также Чекин заявил о нарушении тайны совещания присяжных заседателей и намерен подать в суд на старшину коллегии.
Ранее прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин выступил на суде по делу Чекина. Он запросил пожизненный срок для обвиняемого
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!