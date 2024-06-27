27 июня 2024

Обвиняемый в убийстве экс-прокурора ХМАО выступил с последним словом в суде

Обвиняемый в убийстве экс-прокурора ХМАО Чекин не признал вину перед судом
© Служба новостей «URA.RU»
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Суд 3 июля вынесет приговор Юрию Чекину
Суд 3 июля вынесет приговор Юрию Чекину Фото:

Обвиняемый в убийстве экс-прокурора ХМАО Юрия Бедерина Юрий Чекин выступил с последним словом в окружном суде. Он не признал себя виновным ни по одному пункту обвинений и заявил о готовности судиться с председателем коллегии присяжных, передает журналист URA.RU из зала заседаний.

«Я себя виновным ни в одном из преступлений, в котором меня обвиняют, не признаю. Сразу скажу [с сначала процесса], когда набирались присяжные — с самого начала шли нарушения моих прав», — сказал Юрий Чекин. Оглашение приговора состоится 3 июля.

По словам подсудимого, суд не принял во внимание ряд документов, которые свидетельствуют о его невиновности, в том числе распечатку разговора с убийцей бизнесменов Руппеля и Израилова, который раскрывает обстоятельства и мотивы преступления (документ есть в распоряжении редакции). По ним также, как заказчика, обвинили Чекина. Кроме того, в суд не были вызваны порядка 200 свидетелей, которые могли дать показания в защиту подсудимого. Также Чекин заявил о нарушении тайны совещания присяжных заседателей и намерен подать в суд на старшину коллегии.

Ранее прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин выступил на суде по делу Чекина. Он запросил пожизненный срок для обвиняемого

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Обвиняемый в убийстве экс-прокурора ХМАО Юрия Бедерина Юрий Чекин выступил с последним словом в окружном суде. Он не признал себя виновным ни по одному пункту обвинений и заявил о готовности судиться с председателем коллегии присяжных, передает журналист URA.RU из зала заседаний. «Я себя виновным ни в одном из преступлений, в котором меня обвиняют, не признаю. Сразу скажу [с сначала процесса], когда набирались присяжные — с самого начала шли нарушения моих прав», — сказал Юрий Чекин. Оглашение приговора состоится 3 июля. По словам подсудимого, суд не принял во внимание ряд документов, которые свидетельствуют о его невиновности, в том числе распечатку разговора с убийцей бизнесменов Руппеля и Израилова, который раскрывает обстоятельства и мотивы преступления (документ есть в распоряжении редакции). По ним также, как заказчика, обвинили Чекина. Кроме того, в суд не были вызваны порядка 200 свидетелей, которые могли дать показания в защиту подсудимого. Также Чекин заявил о нарушении тайны совещания присяжных заседателей и намерен подать в суд на старшину коллегии. Ранее прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин выступил на суде по делу Чекина. Он запросил пожизненный срок для обвиняемого
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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