30 июня 2024

Украина отказалась выплачивать какие-либо долги странам СНГ

© Служба новостей «URA.RU»
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В 2019 году задолженность Украины перед СНГ превышала 300 млн рублей
В 2019 году задолженность Украины перед СНГ превышала 300 млн рублей Фото:

Киевский режим отказался выплачивать свои долги перед странами СНГ. При этом в случае выхода Украины из Содружества с нее не будут требовать денег, заявил генеральный секретарь организации Сергей Лебедев.

"Украина до сих пор остается членом СНГ. Страна не платит взносы в единый бюджет организации, накапливая долг перед партнерами Содружества, выплачивать который ей, скорее всего, не придется", — пояснил Сергей Лебедев в беседе с "Известиями".

В число крупнейших должников РФ наряду с Украиной также входят Белоруссия и Венесуэла. Несколько лет назад их общая сумма задолженности составляла порядка 14,75 млрд долларов.

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Киевский режим отказался выплачивать свои долги перед странами СНГ. При этом в случае выхода Украины из Содружества с нее не будут требовать денег, заявил генеральный секретарь организации Сергей Лебедев. "Украина до сих пор остается членом СНГ. Страна не платит взносы в единый бюджет организации, накапливая долг перед партнерами Содружества, выплачивать который ей, скорее всего, не придется", — пояснил Сергей Лебедев в беседе с "Известиями". В число крупнейших должников РФ наряду с Украиной также входят Белоруссия и Венесуэла. Несколько лет назад их общая сумма задолженности составляла порядка 14,75 млрд долларов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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