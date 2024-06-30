Украина отказалась выплачивать какие-либо долги странам СНГ

Киевский режим отказался выплачивать свои долги перед странами СНГ. При этом в случае выхода Украины из Содружества с нее не будут требовать денег, заявил генеральный секретарь организации Сергей Лебедев.
"Украина до сих пор остается членом СНГ. Страна не платит взносы в единый бюджет организации, накапливая долг перед партнерами Содружества, выплачивать который ей, скорее всего, не придется", — пояснил Сергей Лебедев в беседе с "Известиями".
В число крупнейших должников РФ наряду с Украиной также входят Белоруссия и Венесуэла. Несколько лет назад их общая сумма задолженности составляла порядка 14,75 млрд долларов.
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