Челябинцам запретили приезжать в природный парк Иремель после ливней. Фото

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Национальный парк «Зигальга» и «Зюраткуль». Поселок Тюлюк. Челябинская область, заповедник, природа, горы, хребет иремель
Обильные осадки привели к подъему рек и затоплению переправ Фото:

Жителям Челябинской области запретили посещать природный парк Иремель, который находится в Башкирии на границе регионов. Об этом сообщили на официальной странице парка в соцсети. Из-за ливней размыло переправы, поэтому проезд затруднен.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями и во избежание чрезвычайных происшествий Администрация природного парка „Иремель“ сообщает, что природный парк „Иремель“ временно закрыт для посещения, так как уровень рек значительно поднялся из-за дождей. Подъезд контрольно-пропускным пунктам затруднен», — сообщили на официальной странице парка в соцсети «ВКонтакте».

Администрация парка предупредила, что проехать на машине до них невозможно, транспорт будет застревать. В парке пообещали сообщить о дате возобновления посещений.

Ранее URA.RU сообщало об обильных ливнях, которые привели к подтоплению ряда территорий Челябинской области. Так, специалисты поисково-спасательной службы Челябинской области эвакуировали более двухсот туристов из зон подтопления после выхода из берегов реки Юрюзань.

В природном парке Иремель затопило переправы
В природном парке Иремель затопило переправы
Проезд до парка невозможен
Проезд до парка невозможен

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Жителям Челябинской области запретили посещать природный парк Иремель, который находится в Башкирии на границе регионов. Об этом сообщили на официальной странице парка в соцсети. Из-за ливней размыло переправы, поэтому проезд затруднен. «В связи с неблагоприятными погодными условиями и во избежание чрезвычайных происшествий Администрация природного парка „Иремель“ сообщает, что природный парк „Иремель“ временно закрыт для посещения, так как уровень рек значительно поднялся из-за дождей. Подъезд контрольно-пропускным пунктам затруднен», — сообщили на официальной странице парка в соцсети «ВКонтакте». Администрация парка предупредила, что проехать на машине до них невозможно, транспорт будет застревать. В парке пообещали сообщить о дате возобновления посещений. Ранее URA.RU сообщало об обильных ливнях, которые привели к подтоплению ряда территорий Челябинской области. Так, специалисты поисково-спасательной службы Челябинской области эвакуировали более двухсот туристов из зон подтопления после выхода из берегов реки Юрюзань.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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