Под Челябинском произошло тройное ДТП с грузовиками. Видео

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Знак аварийной остановки. Екатеринбург, дтп, знак аварийной остановки
В ДТП перевернулся один из грузовиков Фото:

На 19 километре дороги Западный обход в Сосновском районе Челябинской области произошло ДТП с участием двух грузовиков и одного легкового автомобиля. Подробности аварии сообщили в пресс-службе областного ГАИ.

«Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП на 19 км автодороги Западный обход города Челябинска. По предварительным данным произошло столкновение трех транспортных средств — двух грузовых и одого легкового автомобиля», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В результате ДТП машины получили механические повреждения, один пассажир легковушки госпитализирован. Сотрудниками ДПС организовано реверсивное движение.

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На 19 километре дороги Западный обход в Сосновском районе Челябинской области произошло ДТП с участием двух грузовиков и одного легкового автомобиля. Подробности аварии сообщили в пресс-службе областного ГАИ. «Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП на 19 км автодороги Западный обход города Челябинска. По предварительным данным произошло столкновение трех транспортных средств — двух грузовых и одого легкового автомобиля», — уточнили в пресс-службе ведомства. В результате ДТП машины получили механические повреждения, один пассажир легковушки госпитализирован. Сотрудниками ДПС организовано реверсивное движение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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