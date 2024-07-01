На 19 километре дороги Западный обход в Сосновском районе Челябинской области произошло ДТП с участием двух грузовиков и одного легкового автомобиля. Подробности аварии сообщили в пресс-службе областного ГАИ.
«Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП на 19 км автодороги Западный обход города Челябинска. По предварительным данным произошло столкновение трех транспортных средств — двух грузовых и одого легкового автомобиля», — уточнили в пресс-службе ведомства.
В результате ДТП машины получили механические повреждения, один пассажир легковушки госпитализирован. Сотрудниками ДПС организовано реверсивное движение.
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