В Челябинске стартовал фестиваль морских гребешков

В Челябинске 1 июля стартовал фестиваль морских гребешков «На гребне». Специальное меню будет представлено до 15 июля
«Всероссийский фестиваль морского гребешка „На гребне“ с 1 по 15 июля. Специальное меню от шеф-повара Антона Шпака и бренд-шеф Игоря Мошкина», — сообщает ресторан Brut is Good на своей странице в соцсети «Вконтакте».
Пока в числе участников только одно заведение Челябинска. В меню добавили крудо с кокосовым дрессингом, гребешок с кремом из антоновки , а также сабайон с гребешком и лимонным мороженным. Фестиваль также проходить в 40 городах России, среди участников — 240 ресторанов страны.
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