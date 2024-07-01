В Челябинске стартовал фестиваль морских гребешков

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Специальное меню представят в ресторане с 1 по 15 июля
Специальное меню представят в ресторане с 1 по 15 июля Фото:

В Челябинске 1 июля стартовал фестиваль морских гребешков «На гребне». Специальное меню будет представлено до 15 июля

«Всероссийский фестиваль морского гребешка „На гребне“ с 1 по 15 июля. Специальное меню от шеф-повара Антона Шпака и бренд-шеф Игоря Мошкина», — сообщает ресторан Brut is Good на своей странице в соцсети «Вконтакте».

Пока в числе участников только одно заведение Челябинска. В меню добавили крудо с кокосовым дрессингом, гребешок с кремом из антоновки , а также сабайон с гребешком и лимонным мороженным. Фестиваль также проходить в 40 городах России, среди участников — 240 ресторанов страны.

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В Челябинске 1 июля стартовал фестиваль морских гребешков «На гребне». Специальное меню будет представлено до 15 июля «Всероссийский фестиваль морского гребешка „На гребне“ с 1 по 15 июля. Специальное меню от шеф-повара Антона Шпака и бренд-шеф Игоря Мошкина», — сообщает ресторан Brut is Good на своей странице в соцсети «Вконтакте». Пока в числе участников только одно заведение Челябинска. В меню добавили крудо с кокосовым дрессингом, гребешок с кремом из антоновки , а также сабайон с гребешком и лимонным мороженным. Фестиваль также проходить в 40 городах России, среди участников — 240 ресторанов страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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