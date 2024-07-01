Вооруженные бойцы Росгвардии взяли под контроль свердловскую трассу

На трассе Первоуральск — Староуткинск дежурят вооруженные бойцы Росгвардии
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Оцепление ГУВД. Челябинск, силовики, полиция, росгвардия, оцепление
Сотрудники Росгвардии проверяют документы (архивное фото) Фото:

На трассе Первоуральск — Староуткинск (Свердловская область) сотрудники Росгвардии проводят остановку транспортных средств для проверки документов. Сотрудники ведомства вооружены.

«На трассе, начиная с Билимбая, стоят наряды с автоматчиками в камуфляже. Меня три раза остановили для проверки документов за 20 км», — передает «Коммерсант» слова местного жителя.

Данная операция Росгвардии УрФО, по информации СМИ, направлена на силовую поддержку другой структуры, которая участвует в совместных мероприятиях на этом участке дороги. Подробности и цели проведения проверок пока не раскрываются.

Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу ведомства. На момент публикации новости ответ не поступил.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На трассе Первоуральск — Староуткинск (Свердловская область) сотрудники Росгвардии проводят остановку транспортных средств для проверки документов. Сотрудники ведомства вооружены. «На трассе, начиная с Билимбая, стоят наряды с автоматчиками в камуфляже. Меня три раза остановили для проверки документов за 20 км», — передает «Коммерсант» слова местного жителя. Данная операция Росгвардии УрФО, по информации СМИ, направлена на силовую поддержку другой структуры, которая участвует в совместных мероприятиях на этом участке дороги. Подробности и цели проведения проверок пока не раскрываются. Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу ведомства. На момент публикации новости ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...