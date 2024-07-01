Вооруженные бойцы Росгвардии взяли под контроль свердловскую трассу

На трассе Первоуральск — Староуткинск дежурят вооруженные бойцы Росгвардии

01 июля 2024 в 18:17 Размер текста - 17 +

Сотрудники Росгвардии проверяют документы (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На трассе Первоуральск — Староуткинск (Свердловская область) сотрудники Росгвардии проводят остановку транспортных средств для проверки документов. Сотрудники ведомства вооружены. «На трассе, начиная с Билимбая, стоят наряды с автоматчиками в камуфляже. Меня три раза остановили для проверки документов за 20 км», — передает «Коммерсант» слова местного жителя. Данная операция Росгвардии УрФО, по информации СМИ, направлена на силовую поддержку другой структуры, которая участвует в совместных мероприятиях на этом участке дороги. Подробности и цели проведения проверок пока не раскрываются. Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу ведомства. На момент публикации новости ответ не поступил. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На трассе Первоуральск — Староуткинск (Свердловская область) сотрудники Росгвардии проводят остановку транспортных средств для проверки документов. Сотрудники ведомства вооружены. «На трассе, начиная с Билимбая, стоят наряды с автоматчиками в камуфляже. Меня три раза остановили для проверки документов за 20 км», — передает «Коммерсант» слова местного жителя. Данная операция Росгвардии УрФО, по информации СМИ, направлена на силовую поддержку другой структуры, которая участвует в совместных мероприятиях на этом участке дороги. Подробности и цели проведения проверок пока не раскрываются. Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу ведомства. На момент публикации новости ответ не поступил.