Вооруженные бойцы Росгвардии взяли под контроль свердловскую трассу

На трассе Первоуральск — Староуткинск (Свердловская область) сотрудники Росгвардии проводят остановку транспортных средств для проверки документов. Сотрудники ведомства вооружены.
«На трассе, начиная с Билимбая, стоят наряды с автоматчиками в камуфляже. Меня три раза остановили для проверки документов за 20 км», — передает «Коммерсант» слова местного жителя.
Данная операция Росгвардии УрФО, по информации СМИ, направлена на силовую поддержку другой структуры, которая участвует в совместных мероприятиях на этом участке дороги. Подробности и цели проведения проверок пока не раскрываются.
Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу ведомства. На момент публикации новости ответ не поступил.
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