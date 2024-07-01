Сургутянка прокатилась в свадебном платье на доске для серфинга ради необычной съемки. Видеоролик опубликовал местный серфинг-клуб.
«Был насыщенный и бурный денек. Полная запись с утра до вечера, съемка в свадебном платье на серфе, гидрофойл, а потом теплые дружеские посиделки», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале Wakesurf Surgut. На видео запечатлена девушка в образе невесты, которая рассекает по волнам на серфе.
Ранее URA.RU рассказывало о другой невесте из Сургута, которая сыграла пышную свадьбу в цветах флага России. Новобрачная удивила гостей платьем-триколором.
Видео: telegram-канал «Wakesurf Surgut»
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