01 июля 2024

В Екатеринбурге произошло ДТП с участием такси. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Обстоятельства ДТП устанавливаются (архивное фото)
Обстоятельства ДТП устанавливаются (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге возле ТРЦ «Омега» на проспекте Космонавтов столкнулись легковушка и машина такси. Кадрами с места происшествия поделились очевидцы.

«Прямо сейчас возле ТРЦ „Омега“ столкнулись два автомобиля. Одна из машин — такси. Насчет пострадавших неизвестно», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург».

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу городской Госавтоинспекции. Там сообщили, что обстоятельства ДТП устанавливаются. 

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В Екатеринбурге возле ТРЦ «Омега» на проспекте Космонавтов столкнулись легковушка и машина такси. Кадрами с места происшествия поделились очевидцы. «Прямо сейчас возле ТРЦ „Омега“ столкнулись два автомобиля. Одна из машин — такси. Насчет пострадавших неизвестно», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу городской Госавтоинспекции. Там сообщили, что обстоятельства ДТП устанавливаются. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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