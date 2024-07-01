Обстоятельства ДТП устанавливаются (архивное фото)
В Екатеринбурге возле ТРЦ «Омега» на проспекте Космонавтов столкнулись легковушка и машина такси. Кадрами с места происшествия поделились очевидцы.
«Прямо сейчас возле ТРЦ „Омега“ столкнулись два автомобиля. Одна из машин — такси. Насчет пострадавших неизвестно», — передает telegram-канал «
городской Госавтоинспекции. Там сообщили, что обстоятельства ДТП устанавливаются.
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