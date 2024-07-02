Симоньян объяснила, зачем приезжала в Екатеринбург

Симоньян: в Екатеринбурге малая родина моего отца
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Маргарита Симоньян. Екатеринбург , симоньян маргарита, кульберг евгений
Симоньян поела посикунчики и погуляла по улице Вайнера Фото:

Маргарита Симоньян приезжала в Екатеринбург для того, чтобы посетить малую родину своего отца и снять кадры для документального фильма. Впечатлениями о поездке главный редактор международного информационного агентства Russia Today поделилась в своем telegram-канале.

«Я [вместе с командой] отсняла все, что нужно для проекта „Россия-матушка“, погрызла посикунчики, погуляла по [улице] Вайнера. Я была в Екатеринбурге, на малой Родине моего отца», — рассказала Симоньян. Также она нашла место, где ранее находился дом отца. Сейчас там построили многоэтажку. Кроме этого, вместе с Тиграном Кеосаяном и их матерями, Симоньян посидела возле пруда.

Маргарита Симоньян поблагодарила митрополита Евгения, отца Максима, и всех, с кем удалось встретиться на месте убийства царской семьи и Храме на Крови. Симоньян выразила уральцам благодарность за потрясающий прием.

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Маргарита Симоньян приезжала в Екатеринбург для того, чтобы посетить малую родину своего отца и снять кадры для документального фильма. Впечатлениями о поездке главный редактор международного информационного агентства Russia Today поделилась в своем telegram-канале. «Я [вместе с командой] отсняла все, что нужно для проекта „Россия-матушка“, погрызла посикунчики, погуляла по [улице] Вайнера. Я была в Екатеринбурге, на малой Родине моего отца», — рассказала Симоньян. Также она нашла место, где ранее находился дом отца. Сейчас там построили многоэтажку. Кроме этого, вместе с Тиграном Кеосаяном и их матерями, Симоньян посидела возле пруда. Маргарита Симоньян поблагодарила митрополита Евгения, отца Максима, и всех, с кем удалось встретиться на месте убийства царской семьи и Храме на Крови. Симоньян выразила уральцам благодарность за потрясающий прием.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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