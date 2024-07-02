Симоньян объяснила, зачем приезжала в Екатеринбург

Симоньян: в Екатеринбурге малая родина моего отца

Симоньян поела посикунчики и погуляла по улице Вайнера Фото: Илья Московец © URA.RU

Маргарита Симоньян приезжала в Екатеринбург для того, чтобы посетить малую родину своего отца и снять кадры для документального фильма. Впечатлениями о поездке главный редактор международного информационного агентства Russia Today поделилась в своем telegram-канале.

«Я [вместе с командой] отсняла все, что нужно для проекта „Россия-матушка“, погрызла посикунчики, погуляла по [улице] Вайнера. Я была в Екатеринбурге, на малой Родине моего отца», — рассказала Симоньян. Также она нашла место, где ранее находился дом отца. Сейчас там построили многоэтажку. Кроме этого, вместе с Тиграном Кеосаяном и их матерями, Симоньян посидела возле пруда.

Маргарита Симоньян поблагодарила митрополита Евгения, отца Максима, и всех, с кем удалось встретиться на месте убийства царской семьи и Храме на Крови. Симоньян выразила уральцам благодарность за потрясающий прием.