В Троицке слесарь погиб в фекальной яме на очистных сооружениях

В Троицке (Челябинская область) вечером 2 июля на городских очистных сооружениях в фекальной яме погиб слесарь. Об этом URA.RU сообщил источник.
«Слесарь, работавший на очистных сооружениях, погиб, упав с двухметровой высоты при работе в Фекальной яме. Тело мужчины было обнаружено в одиннадцатом часу вечера. Вызванные сотрудники МЧС и медики помочь пострадавшему не смогли», — сообщил источник.
Корреспондент URA.RU связался с пресс-службой управления СК России по региону. В пресс-службе информацию подтвердили. Следователем СК устанавливаются обстоятельства произошедшего. Не исключено, что у погибшего были проблемы со здоровьем.
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