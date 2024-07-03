В Троицке слесарь погиб в фекальной яме на очистных сооружениях

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Мужчина погиб на очистных сооружениях
Мужчина погиб на очистных сооружениях Фото:

В Троицке (Челябинская область) вечером 2 июля на городских очистных сооружениях в фекальной яме погиб слесарь. Об этом URA.RU сообщил источник.

«Слесарь, работавший на очистных сооружениях, погиб, упав с двухметровой высоты при работе в Фекальной яме. Тело мужчины было обнаружено в одиннадцатом часу вечера. Вызванные сотрудники МЧС и медики помочь пострадавшему не смогли», — сообщил источник.

Корреспондент URA.RU связался с пресс-службой управления СК России по региону. В пресс-службе информацию подтвердили. Следователем СК устанавливаются обстоятельства произошедшего. Не исключено, что у погибшего были проблемы со здоровьем.

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В Троицке (Челябинская область) вечером 2 июля на городских очистных сооружениях в фекальной яме погиб слесарь. Об этом URA.RU сообщил источник. «Слесарь, работавший на очистных сооружениях, погиб, упав с двухметровой высоты при работе в Фекальной яме. Тело мужчины было обнаружено в одиннадцатом часу вечера. Вызванные сотрудники МЧС и медики помочь пострадавшему не смогли», — сообщил источник. Корреспондент URA.RU связался с пресс-службой управления СК России по региону. В пресс-службе информацию подтвердили. Следователем СК устанавливаются обстоятельства произошедшего. Не исключено, что у погибшего были проблемы со здоровьем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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